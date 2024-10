Real Forio forza cinque, goleada al Micri e vittoria al Calise: turchi in vetta almeno per una notte

REAL FORIO – MICRI 5-2

Eccellenza – Girone A – 8a Giornata

Lì in vetta, a guardare tutti dall’alto, almeno per una notte. E non importa se la classifica dice capolista con l’asterisco o in condivisione con altre due squadre, l’ambiente vive una sensazione nuova per qualche ora. Il Real Forio schianta il Micri allo stadio Calise, supera un altro esame a pieni voti, conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato e aggancia il punto più alto del girone, a pari merito con l’Afragolese (di scena questa mattina contro il Nola, ndr) e il Castel Volturno (rallentato in casa dalla Sessana, ndr).

Settimo risultato utile in otto partite per la squadra di Carlo Sanchez che si conferma una corazzata della competizione. I turchi devono fare a meno di Mazzella che resta ai box a causa dell’influenza, al suo posto c’è il giovanissimo Santaniello. In difesa spazio per Cabrera, Di Costanzo e Iacono; Aniceto confermato nell’undici di partenza. A centrocampo ci sono Arrulo, Di Lorenzo e Pelliccia, novità dal primo minuto. Cittadini completa lo scacchiere assieme a Castagna e Mosca. Le due squadre si studiano in avvio di partita, per la prima occasione però non bisogna attendere molto: ci prova Mosca con il mancino, ma il portiere si fa trovare pronto e respinge in angolo. Risponde la compagine di Pasquale D’Inverno con una conclusione di Potenza dalla distanza, la sfera termina sul fondo.

Al quarto d’ora i biancoverdi sbloccano il risultato. Disimpegno sbagliato dagli ospiti, Di Lorenzo riconquista il possesso e serve Mosca che si appoggia a Pelliccia: il numero 19 entra in area e con il mancino insacca alle spalle di Di Sarno. Un gol importante per il classe 2002 rientrato alla grande dal lungo infortunio e diventato subito un fattore per il Real Forio. La rete galvanizza Pelliccia che cerca di impensierire il Micri anche al 19’ con una botta dalla distanza che si perde alta rispetto al bersaglio. Quattro giri di lancette più tardi Mosca riceve e fa partire una sassata che Di Sarno non riesce a trattenere, il pallone sfila di un soffio fuori. Gli uomini di Sanchez praticano calcio e mettono in difficoltà gli avversari, ma nel miglior momento subiscono il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Di Giacomo e Coppola fraseggiano, poi la sfera arriva sul secondo palo dove Mori impatta e manda alle spalle di Santaniello. Al 32’ i turchi si riportano avanti nel punteggio. Arrulo sventaglia dalle retrovie, Castagna anticipa Di Sarno in uscita e lo salta con un tocco di testa.

L’attaccante, a porta vuota, deve soltanto spingere in rete. Il Real Forio chiude il primo tempo in attacco. Dopo un tentativo alto, Cittadini mette la sua firma sull’incontro: Mosca imbuca, il 21 ringrazia e davanti all’estremo difensore non sbaglia. All’intervallo è 3-1 biancoverde al Calise. La ripresa si apre con una buona opportunità per i padroni di casa: Arrulo va via a destra e cerca i compagni in area, Di Sarno in uscita anticipa Castagna. Il poker è soltanto rimandato e si concretizza al 54’, quando Mosca sigilla il match.

Sogliuzzo rilancia da metà campo e fa correre Castagna che serve un delizioso assist al bomber, deviazione vincente da ottima posizione e quarta marcatura di giornata per gli isolani. Al 65’ c’è spazio anche per la manita: si rinnova l’asse tra i due attaccanti, questa volta però è Mosca a servire il pallone del quinto gol a Castagna. Show Real Forio, ma il Micri rende meno pesante il sabato pomeriggio con la rete del 5-2 di Auriemma. La seconda giocata degli ospiti si sviluppa ancora da calcio piazzato, un aspetto che mister Sanchez dovrà prendere in considerazione in vista del prosieguo della stagione.

Nel finale Di Sarno deve rispondere all’iniziativa di Castagna che sfiora la tripletta. Al Calise non c’è più tempo e la squadra del presidente Amato può festeggiare. “Forse stiamo diventando un po’ ripetitivi, ma il nostro sabato diventa sempre più… meraviglioso”, commenta la società al triplice fischio. Poche ore per esultare e per rilassarsi, si torna subito in campo: nel turno infrasettimanale è in programma lo scontro diretto con il Castel Volturno.

IL TABELLINO

Real Forio: Santaniello, Arrulo, Iacono, Castagna (80’ Di Meglio), Mosca, Aniceto (67’ Iaccarino), Pelliccia (61’ Acosta), Cittadini (53’ Sogliuzzo), Cabrera, Di Lorenzo (55’ Arcamone), Di Costanzo. A disposizione: Re, Pistola, Tomasin, Buono. Allenatore: Carlo Sanchez

Micri: Di Sarno, Varriale, Mori, Benincasa (85’ Masecchia), De Simone (66’ Auriemma), Di Noia, Bosco, Potenza (22’ Annella), Panico (55’ Bove), Di Giacomo (85’ Marrazzo), Coppola. A disposizione: Frungillo, Longo, Capuano, Esposito. Allenatore: Pasquale D’Inverno

Arbitro: Pugliese di Frattamaggiore

Assistenti: De Rosa e De Risi

Marcatori: 16’ Pelliccia (RF), 29’ Mori (M), 33’ Castagna (RF), 45’ Cittadini (RF), 54’ Mosca (RF), 65’ Castagna (RF), 67’ Auriemma (M)

Ammoniti: Sogliuzzo (RF)

Angoli 8-4