Real Forio, col Portici la beffa arriva al 94°. Che rabbia quel gol annullato

REAL FORIO – PORTICI 1-1

Eccellenza – Girone A – 13a Giornata

Decimo risultato utile consecutivo per il Real Forio 2014. Dopo sette vittorie e due pari, la formazione allenata da mister Carlo Sanchez sfiora il settimo successo casalingo consecutivo. Solo una rete arrivata in pieno recupero, al 94’, evita ai biancoverdi di tramutare l’ennesima grande prestazione della stagione nei tre punti. Davvero notevole la gara giocata dal Real Forio 2014 nonostante dinanzi vi fosse un avversario di qualità come il Portici.

I biancoverdi dominano in lungo ed in largo trovando la rete del vantaggio con Di Lorenzo e sfiorando in più circostanze il gol che avrebbe chiuso i giochi. In realtà la squadra di mister Sanchez il raddoppio lo troverebbe pure con Mosca, al 5’, della ripresa ma il gol viene ingiustamente annullato, in quanto sul calcio d’angolo giunto al centro dell’area ad indirizzare la palla verso la propria porta è un giocatore ospite (e non del RF2014), prima della respinta di Landi e del tap in vincente e regolare di Mosca. Il Real Forio 2014 dà continuità alla propria stagione, con un risultato positivo e con una grandissima prestazione. Notevole la cornice di pubblico oggi offerta da un “Salvatore Calise” gremito e caloroso come non si vedeva da tempo. Nel prossimo week end, il Real Forio 2014 andrà a far visita alla capolista Afragolese.

Torna nell’undici di partenza Giovanni Di Lorenzo, che ormai ha smaltito del tutto l’infortunio che lo ha interessato nelle scorse settimane. Nel reparto under la scelta di mister Sanchez ricade su Aniceto e Iaccarino. In avanti confermatissima la coppia gol Castagna – Mosca. Nel Portici l’ex San Marzano Marotta parte dalla panchina. In avanti c’è bomber Ilario Lepre.

E’ il Real Forio 2014 a fare la partita sin dal fischio di inizio. La formazione allenata da mister Carlo Sanchez mostra grande determinazione e cerca dal primo minuto la rete. Al 10’ la prima grande occasione da gol per i padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Landi, numero uno del Portici, è costretto al primo grande intervento (di una lunga serie) per deviare il colpo di testa di Tomasin. Appena pochi minuti dopo, al 13’, Mosca si propone sulla sinistra, entra in area e cerca di sorprendere Landi sul primo palo. Il numero uno bianco azzurro è però di nuovo pronto a deviare in angolo. La pressione biancoverde è costante ed il gol non tarda ad arrivare. Al 15’ arriva il vantaggio degli isolani: Di Lorenzo si porta su una palla proveniente dalla sinistra e si coordina alla perfezione per una conclusione che non lascia scampo all’estremo difensore porticese. Il dominio foriano è evidente, tanto che il Portici si vede in avanti solo al 28’ con il colpo di testa di Lepre che termina abbondantemente fuori. Sono, invece, ancora i padroni di casa, non paghi del vantaggio, ad andare vicino alla rete con la conclusione dalla lunga di distanza, al 44’, di Sogliuzzo, e, un minuto dopo, con Iaccarino che, su traversone di Pistola, prova ad emulare Di Lorenzo nell’occasione del gol: anche stavolta la coordinazione non manca ma la palla termina di poco fuori. All’intervallo il Real Forio 2014 è meritatamente in vantaggio.

La ripresa si inaugura con una buona occasione per gli ospiti ma la conclusione di Romeo termina di poco fuori. Al 5’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i padroni di casa troverebbero anche la rete del raddoppio ma la terna arbitrale annulla per un fuorigioco che tuttavia non sussiste. Sul calcio d’angolo in favore del Real Forio, infatti, la palla, giunta al centro dell’area, non viene colpita da nessun calciatore biancoverde ma da un calciatore del Portici che involontariamente indirizza il pallone verso la propria porta, Landi si supera nel respingere e sulla palla si porta Mosca che da due passi insacca. L’assistente di linea annulla probabilmente sull’errato presupposto che a colpire la palla inizialmente sia stato un giocatore del Real Forio 2014. La supremazia della squadra di mister Sanchez si continua a concretizzare in ghiotte occasioni alle quali manca solo la finalizzazione: al 19’ Aniceto penetra in area e calcia, Landi si supera ancora una volta. Al 39’ velenoso traversone di Corbisiero sul quale per poco non arriva Esperimento. Poco dopo veloce ripartenza dei padroni di casa con Castagna-Acosta-Arcamone, con quest’ultimo che si vede respingere la conclusione da ottima posizione dal portiere ospite. Ancor più ghiotta l’occasione capitata al 40’ con Aniceto che dalla destra crossa per Castagna, il cui colpo di testa, da distanza ravvicinata, termina fuori. Al 45’ proteste del Portici per un contatto in area, ma soprattutto per la formazione di Carannante arriva il pari al 94’ con Liberti più lesto di tutti a trasformare in oro un calcio d’angolo.

Finisce così 1 a 1, con il Real Forio 2014 che dà continuità nel risultato e nella prestazione (e che prestazione) ad un percorso meraviglioso.

IL TABELLINO

REAL FORIO 2014: Mazzella, Castagna (43’ s.t. Pelliccia), Mosca (29’ s.t. Acosta), Sogliuzzo, Pistola (17’ s.t. Arcamone), Iaccarino (14’ s.t. Buono), Aniceto, Tomasin, Cabrera, Di Lorenzo (36’ s.t. Cittadini), Di Costanzo. A disp: Re, Iacono, Delgado, Peluso, Di Meglio. All. Sanchez

PORTICI 1906: Landi (36’ s.t. Viola), Esperimento, Velotti, Borrelli (1’ s.t. Marotta), Aracri, Fravola (36’ s.t. Corbisiero), Liberti, Romeo (14’ s.t. Mancini), Schettino, Navas, Lepre. A disp: Giampietro, Cefariello, Zullo, Giustino, Alfano, All. Carannante

ARBITRO: Sig. Andrea Musumeci della sez. di Cassino (ass. Sirico e Porcelli)

RETI: 15’ Di Lorenzo (RF); 94’ Liberti (PO)

NOTE: Ammoniti: Buono, Castagna, Di Costanzo, Pelliccia (RF); Aracri, Liberti, Marotta, Velotti (P) Angoli 9 – 2. Recupero 1’ e 5’