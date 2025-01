Real Forio, che peccato! Il Nola pareggia con un calcio di rigore al novantesimo

Una vittoria sfumata nel finale: il Real Forio sfiora il successo nel big match, la sfida con il Nola termina in parità. La squadra di Carlo Sanchez torna allo Stadio Calise e prova a riscattare la sconfitta rimediata contro il Gladiator a Quarto. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa c’è lo show: il neo entrato Acosta sblocca il punteggio, un rigore di Varsi – procurato dall’ex Filosa – vale il pari nel recupero. I turchi mantengono l’imbattibilità interna e restano al terzo posto, ma si rammaricano per l’episodio al fotofinish.

Il tecnico si affida ancora al 4-3-3 come sistema di gioco di partenza: davanti a Mazzella si rivede Di Costanzo che completa il tandem con Velotti, Tomasin e Pistola sono i due esterni. A metà campo torna Sogliuzzo, spazio altresì per Marchionni e Di Meglio. Buono e Castagna supportano Serrano nel reparto avanzato. Il match si apre con una prima occasione per gli ospiti, che sviluppano con maggiore continuità a destra. Su un cross dalla corsia, la sfera attraversa l’area di rigore e Dell’Orfanello raccoglie, ma la sua conclusione in diagonale finisce tra i guantoni di Mazzella. Al 4’ i bianconeri riescono a segnare, il direttore di gara però annulla per fuorigioco. Filosa va via a destra e scarica per Melillo che calcia, la traiettoria si trasforma in un passaggio per Lepre che deposita in rete: Antonello Lupo della sezione di Venosa non convalida il gol per offside.

La reazione dei padroni di casa non si fa attendere. All’8’ Serrano si rende pericoloso dopo la battuta di un calcio d’angolo, la retroguardia di Zeman allontana soltanto per un momento. La sfera arriva dalle parti di Sogliuzzo che trova la respinta dei difensori avversari. Passano pochissimi secondi ed è Velotti ad impegnare Guadagno e compagni ancora da corner, poi Pistola spara oltre la traversa. Al 16’ destro di Cozzolino deviato, Lepre non riesce a concretizzare e la bandierina dell’assistente segnala una nuova posizione irregolare del centravanti. A metà primo tempo Lepre ci riprova con un tiro che risulta largo. La gara si gioca sull’equilibrio e nella parte centrale del primo tempo non si registrano occasioni. Al 37’ Varsi cerca la girata dalla distanza, ma Mazzella para in totale tranquillità. L’ultima emozione è targata Castagna: l’attaccante isolano riceve da Tomasin e spedisce sull’esterno della rete con una sassata da posizione defilata.

Mister Sanchez perde Di Meglio per infortunio e cambia in zona offensiva, Serrano resta negli spogliatoi: in avvio di ripresa ci sono gli ingressi di Aniceto e Acosta. Occasione importante per il Nola all’alba della seconda frazione: Melillo sguscia sulla sinistra e scarica per Varsi che manca il bersaglio con un destro dal limite dell’area. Al 50’ traversone velenoso dalla fascia per Filosa che taglia alle spalle della difesa e non impatta a due passi da Mazzella. Al 53’ altra staffetta per il Real Forio con Pelliccia che prende il posto di Marchionni, sull’altro versante gli ospiti si riportano in attacco con Lepre che sbaglia la misura del tiro. Il parziale cambia al 57’ quando Acosta, sugli sviluppi di una rimessa laterale, si fa trovare pronto sulla sventagliata di Tomasin e insacca di testa.

Festeggia il Calise e il gol galvanizza i turchi che mettono i brividi ai bianconeri con Aniceto. Il giovane centrocampista rischia al 63’ sul recupero alto di Dell’Orfanello che conclude l’azione con un tentativo impreciso. Al 68’ Liccardi cerca il tocco vincente sul passaggio di Cacciatore, Mazzella blocca. Sanchez inserisce anche Peluso e Arcamone, la brigata di Zeman va alla ricerca del pareggio. All’84’ Castagna palleggia e serve Arcamone che calcia di prima intenzione, nessun problema per il portiere che fa ripartire i suoi compagni. Al 90’ Filosa si invola verso Mazzella e va giù dopo un contatto con Velotti, l’arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione al Nola: sul punto di battuta si presenta Varsi che spiazza l’estremo difensore e fa 1-1. Al Calise non c’è tempo per la risposta biancoverde e l’incontro si chiude così, il Real Forio tornerà in campo nel weekend per affrontare il Quarto in trasferta.

Il tabellino

Real Forio: Mazzella, Tomasin, Di Costanzo, Velotti, Pistola, Marchionni (53’ Pelliccia), Sogliuzzo, Di Meglio (46’ Aniceto), Buono (74’ Peluso), Castagna, Serrano (46’ Acosta – 82’ Arcamone). A disposizione: Santaniello, Iacono, Cittadini, Cabrera. Allenatore: Sanchez

Nola: Guadagno, Dell’Orfanello, Cacciatore, Mansi, Vitolo (88’ Pepe), Biason (62’ Castagna), Cozzolino, Filosa, Melillo (81’ Mancini), Varsi, Lepre (62’ Liccardi). A disposizione: Alcolino, Cavallini, Pagano, De Luca, Papa. Allenatore: Zeman

Arbitro: Antonello Lupo di Venosa

Assistenti: Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore e Salvatore Forgione di Avellino

Marcatori: 57’ Acosta (RF), 92’ rig. Varsi (N)

Ammoniti: Aniceto, Pelliccia, Arcamone, Velotti (RF), Dell’Orfanello (N)