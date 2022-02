Quelli che vanno via da Ischia… | #4WD

Franco Scollo è un ischitano d.o.c., un professionista tra i tanti lavoratori del turismo di Ischia che ormai da troppo tempo non riescono a reggere un’intera stagione qui da noi e, obtorto collo, lasciano le proprie famiglie intorno a Natale per far ritorno in primavera inoltrata. Franco è andato oltre: dopo aver lasciato il “Manzi” a Casamicciola, ha preferito consolidare il suo rapporto con la proprietà dello splendido Moritzino Club in quel della Val Gardena; un idillio che dura ormai da diciotto anni e che già da qualche biennio lo vede impegnato in una location di assoluta esclusività, in piene Dolomiti, per l’intera annualità. Responsabile del personale con circa trentacinque unità di cui ben quindici di origini ischitane, Franco si distingue per competenza, stile, professionalità e, soprattutto, per dimostrarsi in grado di creare un’innata empatia con clienti provenienti da ogni parte del mondo, che lo considerano un autentico punto di riferimento anche oltre l’ambito lavorativo.

Come Franco, anche il mio cugino e figlioccio Gemi Maltese è uno di quelli che da oltre un ventennio trascorre l’inverno in Svizzera, a Davos, dove a differenza di Ischia viene ampiamente e puntualmente gratificato per la sua correttezza professionale, pur costretto a lasciare -al pari di Franco e dei tanti altri colleghi ischitani- la sua famiglia per un bel po’ pur di garantirsi quel ritorno nel proprio menage e, perché no, quella soddisfazione sul lavoro che ripaga un bel po’ gli enormi sacrifici sostenuti.

Se mi fermo per un attimo a pensare, posso mettere giù una miriade di altri esempi, pronti a dimostrare quanto il fenomeno dell’emigrazione invernale da Ischia non solo permane in una fascia d’età anche abbastanza avanzata, ma si estende fortemente tra i più giovani che dalle nostre parti proprio non riescono a trovare sbocchi e, talvolta, si sistemano lontano dalla propria isola anche in via definitiva.

Siamo nel 2022: Vi sembra ancora giusto tutto questo?