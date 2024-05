Quattro semplici passi per l’acquisto di un’auto nuova

L’acquisto di un’auto può essere un processo complicato, in quanto ci sono diversi aspetti da considerare, come il tipo di auto che si desidera, la propria situazione finanziaria, lo scopo dell’auto, ecc. Invece di essere sopraffatti da tutte le cose da considerare, con questa guida abbiamo reso le cose più semplici per voi.

Questa breve guida illustra i passi semplici ma efficaci per garantire che il processo di acquisto di un’auto sia il più semplice e privo di stress possibile.

Quindi, se siete interessati all’acquisto di una nuova auto, continuate a leggere.

1. Valutare il budget

Prima di qualsiasi altra cosa, dovrete valutare il vostro budget ponendovi le seguenti domande:

Quanto potete permettervi di spendere effettivamente per un’auto? Il vostro budget vi consente di acquistare un’auto nuova o un’auto usata? Avete un’auto in permuta che potete offrire? Qual è il vostro budget per i pagamenti mensili?

Rispondendo a queste domande, potrete decidere con precisione quanto potete permettervi. Dovrete anche valutare con precisione il vostro finanziamento attuale, in modo da poter stabilire dove si collocherà la vostra rata dell’auto. Senza un budget mensile, non è possibile capire esattamente dove si inserisce il pagamento.

Una volta che si conosce il proprio budget, è possibile determinare il modello di auto che si desidera acquistare. Ad esempio, se desiderate acquistare una Ford, potete capire se potete permettervi un modello nuovo o uno usato. Potrete anche determinare i costi essenziali, come i pezzi di ricambio e i costi di manutenzione, del modello Ford.

Ottenere l’auto giusta

Dopo aver valutato attentamente il vostro budget e aver compreso i costi potenziali legati al possesso di un’auto, il passo successivo è quello di trovare l’auto giusta che soddisfi le vostre esigenze. Potreste iniziare facendo qualche ricerca online, dato che oggi è possibile trovare tutto online, comprese le auto.

Una volta confrontati i vari modelli di auto e i prezzi, avrete un’idea più precisa di quale modello di auto e quali caratteristiche sono più adatte a voi.

Comprendere gli altri costi

Una volta stabilito il budget, dovrete considerare altri aspetti come la manutenzione dell’auto, le riparazioni e la benzina, poiché si tratta di fattori cruciali che fanno parte del possesso di un’auto. Se è la prima volta che acquistate un’auto e non sapete quanto costeranno queste spese, potete chiedere consiglio a parenti o amici che hanno già posseduto un’auto.

Potete anche contattare una compagnia di assicurazione auto per ottenere una stima più accurata della copertura potenziale.

2. Controllare i prezzi e le garanzie

Una volta che si sa cosa si vuole, è il momento di concentrarsi sul prezzo di vendita. Ci sono diversi modi per ottenere il giusto prezzo di acquisto per il veicolo selezionato. Potete inviare un’e-mail o chiamare diversi concessionari che hanno l’auto che desiderate.

Dovrete chiedere a ciascuno dei concessionari il prezzo di vendita dell’auto e gli eventuali accessori che potrebbero essere installati. Confrontando i vari prezzi, potrete decidere da soli quale concessionario contattare.

È anche possibile negoziare, accettando il preventivo e chiedendo a un altro concessionario un preventivo migliore. È anche possibile utilizzare strumenti online per verificare i prezzi consigliati. Prima di firmare un accordo, è necessario chiedere un’anteprima di tutti i prodotti offerti dal piano del concessionario selezionato.

Alcuni prodotti comuni offerti sono i seguenti:

Protezione della vernice

Garanzia estesa

Assicurazione per le ruote coperte

Piano di manutenzione prepagato

Di solito, gli acquirenti di auto non vengono a conoscenza di tutti i potenziali extra fino a quando non raggiungono le fasi successive del processo di acquisto dell’auto; tuttavia, non sarebbe male raccogliere alcune informazioni ora per vedere il quadro generale e per alleviare la pressione.

Visitare un concessionario

Ora che avete deciso quale auto vi piace, potete visitare il concessionario per vedere l’auto che preferite. Visitando il concessionario di persona, è possibile ispezionare l’auto da vicino. In questo modo, potrete toccare con mano il veicolo che avete scelto, il che è essenziale per assicurarsi che l’auto scelta soddisfi le vostre esigenze.

Il passo successivo consiste nel negoziare il prezzo dell’auto. Dovrete essere sicuri di essere in grado di negoziare e di non accettare un prezzo più alto. Accordati per il prezzo con cui vi sentite a vostro agio, in modo da poter acquistare l’auto con facilità.

3. Concludere l’affare

Se il prezzo e le tariffe sono giusti, il passo successivo è quello di concludere l’affare. Quando si tratta di concludere l’affare, avete due possibilità:

Acquistare l’auto presso il concessionario

Farsi consegnare l’auto e i documenti a casa.

La maggior parte delle persone decide di concludere l’affare in concessionaria invece di farsi consegnare l’auto a domicilio. Tuttavia, la disponibilità della seconda opzione dipende anche dalla regione in cui si vive, poiché alcuni Paesi europei tendono ad avere a che fare con un sacco di scartoffie che devono essere completate prima di poter portare a casa l’auto.

La disponibilità della seconda opzione dipende anche dalla vostra situazione. Ad esempio, se lavorate da casa con la vostra attività secondaria mentre gestite un lavoro dalle 9 alle 5, potrebbe essere un’opzione migliore quella di farvi consegnare l’auto a domicilio.

Dopo aver concordato il prezzo, l’addetto alle vendite della concessionaria vi accompagnerà all’ufficio assicurazioni e finanziamenti. È qui che si firmerà ufficialmente il contratto. Questo è anche il momento in cui si possono prendere decisioni attive sui prodotti aggiuntivi che si desidera acquistare, come ad esempio l’estensione della garanzia.

4. Consegna dell’auto

Sia che portiate l’auto in concessionaria sia che scegliate di farvela consegnare a casa, dovrete assicurarvi che l’auto sia pulita e che il serbatoio sia pieno. Inoltre, è bene fare un giro intorno all’auto per verificare la presenza di eventuali ammaccature o graffi, che possono verificarsi durante la consegna.

Inoltre, il venditore dovrà consentirvi di fare un bel tour del vostro nuovo veicolo, che includa dettagli come la connessione del vostro smartphone al sistema dell’auto e tutto ciò che riguarda altre importanti caratteristiche dell’auto, comprese quelle di sicurezza.

Se non potete usufruire di una dimostrazione completa il giorno stesso in cui concludete l’affare, vi conviene prenotare un appuntamento per la settimana successiva o giù di lì. Ma soprattutto, godetevi la vostra nuova auto, programmate un viaggio in auto, viaggiate e festeggiate con i vostri cari o da soli.