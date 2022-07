Quando è consigliabile rivolgersi ad Avvocati esperti in successioni?

L’armonia familiare spesso viene messa a dura prova quando subentrano gli interessi economici. Alla morte di un genitore infatti, i figli tendono a litigare per la divisione dell’eredità. In presenza di una simile condizione, può essere necessario rivolgersi ad un notaio, o anche preventivamente a degli avvocati esperti in successione o in materia ereditaria, come quelli consigliati da https://avvocato360.it/

In genere chi prende contatti con questi professionisti, fa parte della categoria di persone che intende far valutare una propria situazione economica (quindi ad esempio un genitore che deve fare dei lasciti ai figli), oppure di quelle persone che hanno una complessa situazione creatasi a morte di un parente. Ma analizziamo più nel dettaglio quali sono i casi in cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un avvocato esperto in successioni.

Redigere un testamento

Sicuramente la conoscenza di diritto testamentario è un valore aggiunto per un avvocato: gli permette infatti di essere un punto di riferimento per tutti coloro che decidono di disporre dei propri avere, nei limiti consentiti dalla legge, attraverso testamento, olografo, pubblico o segreto che sia. Rivolgendosi ad un professionista si ha una sicurezza maggiore che il testamento sia scritto nel rispetto della normativa vigente, riducendo in questo modo quanto più possibile il rischio che un domani gli eredi possano impugnarlo per recriminare un determinato bene. Da questo punto di vista si consiglia di rivolgersi a studi legali che possano dare massima assistenza alla persona interessata.

La quota spettante agli eredi

Secondo il codice civile, indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra il de cuius e i sui eredi, post mortem a questi ultimi spetta una fetta di patrimonio, anche detta quota di legittima. Capita tuttavia che in sede di successione, soprattutto testamentaria, l’erede legittimario si veda attribuire una quota inferiore a quella che realmente avrebbe dovuto prendere per legge. In talune situazioni, avvalersi della consulenza di un avvocato specializzato in materia di successione permette di gestire con serenità la situazione, magari appianando malumori e malesseri tra i familiari senza che si giunga per forza di cose ad un giudizio. Anche per questo il consiglio è di prendere sempre contatti con un professionista che sappia muoversi, che sappia curare gli interessi del suo cliente ma in modo oggettivo.

Atto di rinuncia all’eredità ed Atto di accettazione con beneficio di inventario

Cosa succede se il soggetto X muore e il suo erede Y non voglia acquisire il patrimonio? Sia che ci siano crediti, sia che ci siano debiti, l’erede ha tutto il diritto di rinunciare all’eredità e di non rientrare nel possesso di ciò che il parente o il de cuius gli ha riservato. Prima però di provvedere alla rinuncia all’eredità, sarebbe opportuno rivolgersi ad un legale per cercare di capire a cosa va incontro accettando o rifiutando. Se infatti i crediti sono molti più dei debiti, sarebbe da folli rinunciare al patrimonio. Tuttavia in caso di alta mole di debiti, la rinuncia potrebbe essere una valida alternativa.

Altrimenti, e questo anche è fondamentale, si può sempre accettare il patrimonio con beneficio d’inventario. Cosa vuol dire? Semplicemente che prima di diventare possessori del patrimonio si risponde con esso dei debiti del de cuius.

Eventuale consulenza in caso di passaggio generazionale

Il passaggio generazionale dell’eredità è un altro punto di interesse di un cliente che si interfaccia alla materia e quindi un altro settore in cui l’avvocato esperto in successione testamentaria dovrebbe essere ferrato. Si definisce infatti passaggio generazionale quel momento dell’azienda in cui si ha un trasferimento di gestione e di possesso tra una generazione e l’altra. Onde evitare la perdita del valore del patrimonio, il calo produttivo ed eventualmente licenziamento collettivo dei dipendenti, bisogna avvalersi di un consulente, alias un avvocato, che sappia barcamenarsi nella situazione.