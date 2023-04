Promozione. Barano, ultima chance! C’è una stagione in gioco

Le vittorie su Real Frattaminore e soprattutto su Il Punto di Svolta hanno permesso al Barano di continuare a coltivare l’ambizione di raggiungere la salvezza senza passare per la lotteria dei playout. A 90 minuti dal termine della stagione regolare, la squadra guidata da Biagio Lubrano Lavadera ha messo in mostra una forza mentale notevole dopo il pesante ko subito nel derby delle Isole per mano del Procida. L’ostacolo da superare nell’ultima giornata non è di quelli semplici. Il Frattamaggiore, che si presenta al ‘Don Luigi Iorio’ da tre vittorie consecutive, è in lotta con il Cercola per la seconda piazza. L’unico imperativo, sia per il Barano che per il Frattamaggiore, sono i tre punti. Visti gli incroci delle dirette concorrenti e le diverse combinazioni, un punto potrebbe non bastare ai bianconeri isolani per ottenere la matematica permanenza in Promozione.

Discorso simile per la squadra frattese che, avendo gli scontri diretti a sfavore, è obbligata a vincere e a sperare in un passo falso del Cercola per conquistare la seconda posizione. In vista della partita, mister Biagio Lubrano Lavadera ha rilasciato alcune considerazioni: “La partita è ostica e allo stesso tempo difficile, in quanto loro devono per forza vincere e sperare che non lo faccia il Cercola per conquistare il secondo posto e giocare in casa i playoff. Vincere vale anche per noi per evitare i playout. Con un pareggio sono tante le combinazioni che possono materializzarsi e, in alcune, possiamo non farcela a salvarci direttamente. Dobbiamo dare tutto per vincere, rimanendo concentrati per tutta la gara. Per quello che i ragazzi hanno fatto nel girone di ritorno, meritano la salvezza diversa. La settimana è stata difficile, in quanto molti ragazzi hanno iniziato a lavorare e non abbiamo potuto esercitarci con tutta la rosa al completo. Indisponibili? Dipende dal lavoro – conclude mister Lubrano Lavadera – altrimenti non ne abbiamo eccetto il lungodegente Muscariello”.

L’andata

Frattamaggiore-Barano 3-0

All’andata, nonostante l’inferiorità numerica per tutto l’arco della partita per l’espulsione di Baratto dopo sessanta secondi, il Frattamaggiore superò il Barano per 3 reti a 0. I padroni di casa sbloccarono le ostilità grazie al calcio di punizione di Pirone. Al 10’, al termine di un’azione ben condotta, Scognamiglio batté Castaldi per il 2-0. Alla mezz’ora Panico si procurò e trasformò il calcio di rigore del definitivo 3-0.