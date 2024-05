Casamicciola, divieto di balneazione dopo il guasto alla fogna già riparata

Ancora danni da prelievi dell’ARPAC eseguiti secondo il loro calendario e non confacenti alle esigenze dei territori. L’agenzia regionale continua ad essere più un nemico interno che un vero e proprio braccio armato che possa difendere le nostre coste.

Un’istituzione che continua ad eseguire i suoi controlli secondo un programma annuale e che non tiene conto delle circostanze dei territori.

Non sono controlli a campione, non sono controlli che vengono eseguiti per controllare, davvero, la qualità delle nostre acque, sono solo controlli che servono a dimostrare che vengono eseguiti. E in questa folle gestione dei servizi di controlli, purtroppo, viene fuori un altro, grave, divieto di balneazione per l’isola d’Ischia. Questa volta non è Sant’Angelo, già vittima eccellente dell’Arpac, ma è Casamicicola Terme.

Questa volta non è la condotto colabrodo, come è capitato ad Irene Iacono di Sant’Angelo, ma è l’ennesimo guasto alla condotta fognaria sottomarina di Casamicciola che ha portato all’inevitabile divieto di balneazione nel tratto di costa interessata, stante la stagione estiva ormai da ritenersi iniziata.

Una precauzione nonostante l’Evi abbia già provveduto alla riparazione.

Nell’ordinanza sindacale Giosi Ferrandino fa riferimento alla nota informativa pervenuta al Comune dal Dipartimento Provinciale di Napoli dell’A.R.P.A.C., «concernente gli esiti delle analisi effettuate per il tratto di balneazione individuato con il Codice Identificativo area Balneazione “IT015063019003”».

Dalle analisi effettuate su campioni d’acqua marina prelevati in corrispondenza dei punti di monitoraggio, «il giudizio è sfavorevole, pertanto la balneazione è da vietarsi per il superamento dei valori limite di legge per la balneabilità».

Il sindaco dà anche atto «che l’EVI Spa ha provveduto, celermente, alla riparazione del guasto rilevato lungo la condotta presente nell’area del prelievo» (una volta tanto e senza gli sbattimenti che la Spa di via Leonardo Mazzella ha fatto con i sindaci di Serrara Fontana e di Forio).

Ha comunque ugualmente disposto «il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa del litorale cittadino, come di seguito specificati, fino a nuova comunicazione della competente A.R.P.A.C., che si invita ad horas ad effettuare nuovi prelievi». Un’urgenza dettata proprio dalla stagione estiva.