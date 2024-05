“Un giorno lungo tutto una vita”, lunedì 27 la presentazione all’Antoniana

Lunedì 27 maggio alle ore 18.00 alla Biblioteca Antoniana di Ischia, il Prof. Francesco Divenuto, autore del libro “Un giorno lungo tutto una vita”, dialogherà con Salvatore Ronga, Lucia Annicelli, Patrizia Di Meglio e l’editore Mario Rovinello.

Il libro. E difficile stabilire quanto incide il destino nella vita di una persona; ma ancora più difficile se non impossibile è stabilire quando un avvenimento che ci ha condizionati può essere definito destino e non, piuttosto, errore, scelta sbagliata o anche un tempo affrettato. Domande che almeno una volta ognuno di noi si è posto. I protagonisti di questi racconti vivono sentimenti e vicende che in qualche modo ci costringono a riflettere. Ogni personaggio, infatti, “interpreta” una situazione che, almeno in qualche caso, rimanda ad un episodio fondamentale della nostra vita.

E questo, allora, il momento includibile in cui il libro ci presenta il conto; una realtà alla quale non possiamo sfuggire; nella nostra mente si fa strada una implicita, inquietante domanda: come abbiamo reagito noi trovandoci nella situazione narrata? I diciannove episodi, in maniera più o meno diretta, richiedono soprattutto una riflessione sui nostri comportamenti passati: che cosa lascia l’esperienza? Siamo convinti del tempo trascorso? Rifaremmo, oggi, le stesse scelte? Le possibili emozioni vissute con la lettura del libro risvegliano la memoria del proprio passato.