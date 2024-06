Crollo al Rizzoli, chiuse tre stanze del Reparto di Chirurgia

L’Asl Napoli 2 nord, in merito al crollo di una controsoffittatura avvenuto nel pomeriggio di oggi presso l’ingresso principale dell’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, comunica che l’incidente ha determinato la necessità di prestare le cure ad un utente che ha riportato lievi ferite ed ad una giovane donne in stato di gravidanza per lo spavento provato.

Per soli motivi precauzionali tre stanze del Reparto di Chirurgia sono state temporaneamente sgomberate e i pazienti trasferiti in altri reparti. Le cause del crollo sono al vaglio dei tecnici, che stanno effettuando ulteriori verifiche. L’accesso all’Ospedale dall’ingresso principale è sospeso per motivi di sicurezza.

Gli utenti possono, comunque, regolarmente fruire dei servizi sanitari accedendo dall’ingresso posteriore. La Direzione dell’ ASL Napoli 2 Nord assicura che, terminati i sopralluoghi e le verifiche tecniche, l’ingresso principale sarà ripristinato quanto prima.