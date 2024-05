La rinascita del turismo congressuale a Ischia. Il press tour della Convention Bureau

Location e panorama da sogno, cultura e bellezze naturali, un’esperienza culinaria unita alla proverbiale accoglienza del territorio, costituiscono gli ingredienti di Ischia che si presenta al mondo giornalistico del settore congressuale. Un press tour di tre giorni (23-25 maggio), organizzato dal Convention Bureau Napoli e dall’Unione Industriali Napoli, che ha coinvolto le istituzioni locali, prestigiose strutture alberghiere (L’Albergo della Regina Isabella, Pagoda Lifestyle Hotel, Continental Terme Hotel, Hermitage Resort&Thermal SPA, Hotel La Madonnina), complessi termali (Giardini Poseidon), servizi di trasporto (AliLauro Spa, Imperatore Travel) e il Castello Aragonese.

“Diffondere il brand Ischia nel mondo congressuale vuol dire incrementare e migliorare la tipologia di prodotto da offrire agli organizzatori – dichiara il Presidente del Convention Bureau di Napoli (CBN), Margherita Chiaramonte-. A Napoli il comparto è in costante crescita, ma bisogna continuare a lavorare per mantenere il livello raggiunto, riconosciuto dai dati ICCA 2024 che posizionano Napoli tra le prime 5 città italiane e le prime 100 al mondo, come destinazione congressuale”.

“Siamo felici del lavoro che stiamo svolgendo con il CBN che ha manifestato interesse nello sviluppo del congressuale sull’isola – dichiara Gianna Mazzarella, Presidente della Sezione Turismo dell’Unione Industriali Napoli –. Ischia si presta a questo tipo di turismo perché ha una predisposizione naturale ai grandi eventi e per il mercato MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions). È fondamentale

anche la collaborazione con l’amministrazione, in particolare il team della DMO (Destination Management Organization), che ha mostrato una visione che ci consente di intraprendere questo percorso con ottimismo.”

“Siamo onorati e felici di condividere con CBN questa collaborazione che ci dà modo di far conoscere l’isola e le sue bellezze ad un settore a cui siamo fortemente interessati – dichiara il Sindaco di Ischia Porto, Enzo Ferrandino -. Ischia si presta al MICE offrendo ai professionisti, oltre i servizi standard, l’opportunità di rigenerarsi immergendosi nelle acque termali, nella nostra natura o più semplicemente ammirando gli splendidi panorami in un clima mite capace di suscitare nell’immediato, sensazioni positive. Dalla collaborazione tra il Comune di Ischia con la sua DMO e gli operatori, in questo caso rappresentanti da Confindustria Napoli – Sezione Turismo, possono nascere sicuramente grandi occasioni per lo sviluppo turistico della nostra isola.”

“Tra gli obiettivi del press tour anche sensibilizzare gli organizzatori di eventi nell’individuare date con minore affluenza turistica leisure, inizio primavera e fine autunno, per l’organizzazione di convegni e team building sull’isola, favorendo così la destagionalizzazione”, conclude Giovanna Lucherini, direttrice del CBN.