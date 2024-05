Olympic Judo Forio, un anno sportivo tutto d’un fiato !!!

Quello appena trascorso è stato un sabato pomeriggio spettacolare con il Judo al palacasale di Forio per la conclusione ufficiale dell’anno sportivo 2023-2024.

Nell’ordine, sul tatami presenti piu’ di 150 persone fra atleti e genitori.

“Esami di passaggio cinture per alcuni nostri piccoli judokas e per le donne che hanno frequentato il corso autodifesa/judo gratuito patrocinato dal comune di forio contro la violenza di genere – ci raccontano – a seguire abbiamo festeggiato la recente vittoria al gran prix internazionale juniores fijlkam di Genova con la medaglia d’oro conquistata da Christian Di Maio .

Infine abbiamo dato vita ad una breve sessione di allenamento con tutti i genitori sul nostro tatami di oltre 200 mq.

E pensare che oggi e domani saremmo dovuti essere ad olbia alla finale del campionato a2 fijlkam esordienti con le nostre due atlete Sara Accinelli e Maria Vittoria Toader, ma i costi della trasferta in terra sarda questa volta erano veramente proibitivi. Quest’anno abbiamo macinato migliaia e migliaia di kilometri in giro per l’italia.

Per la prima volta dopo 10 anni di attivita’ abbiamo qualificato i nostri atleti in tutte le finali dei campionati italiani di categoria, dagli esordienti agli assoluti. Abbiamo finanche partecipato alla nostra prima european cup juniores.

Abbiamo conquistato 2 medaglie ai gran prix juniores fijlkam. Ora non ci resta che andare avanti lungo la strada tracciata, altri risultati agonistici di rilievo arriveranno.

Il nostro tatami e’ sempre full e c’e’ tanto entusiasmo. Avanti tutta !!!”