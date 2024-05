Tra le nove persone indagate per una serie di reati fiscali, appropriazione indebita e autoriciclaggio, che riguardano 31 locali a Firenze, due alberghi, servizi di noleggio auto, una fabbrica di birra con un giro di denaro sporco di circa 13,5 milioni di euro, ci sono anche il presidente dell’Ischia calcio Alessandro Bigi e l’ex portiere del Napoli e della Fiorentina Giuseppe “Pino” Taglialatela. Quest’ultimo è accusato solo di reimpiego di proventi illeciti ed emissione di fatture false.

La Guardia di finanza sta facendo 23 perquisizioni a Firenze, Livorno e Napoli. Secondo la Dda di Firenze, Bigi e alcuni albanesi – ipotesi da verificare – non avrebbero fatto una serie di scontrini e così avrebbero comprato ristoranti in centro a Firenze e beni di lusso, tra cui tre Ferrari, una pagata anche in nero per € 137.110 su un totale di 270.000 mila euro.

L’indagine coinvolge anche l’acquisto dell’Ischia calcio: il fiorentino Bigi ne è diventato presidente l’anno scorso, comprando il 50% delle quote dall’ischitano Taglialatela. Questa operazione sarebbe fatta con “denaro illecito”. Il 17 gennaio scorso Bigi ha pagato meno di diecimila euro ma in realtà ha dato € 100.000.00 in contanti a Taglialatela, l’ex presidente e legale della società sportiva. Non ci sono ancora misure sugli indagati o sui loro beni, ma le perquisizioni continuano. Molti locali visitati sono ristoranti e locali del centro di Firenze, acquisiti o gestiti dal 2012, i cui nomi sono nel decreto di perquisizione.