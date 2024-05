Ancora una finale per Valerio De Vita

Ancora una finale, ancora una bella soddisfazione per uno degli arbitri storici della nostra isola, è stato Valerio De Vita a dirigere venerdì scorso la finale di supercoppa di 3 Categoria tra Pianura80126 e il Protopisani (1-2 il risultato) ovvero le rispettive vincitrici dei due gironi di regular season. Il “nostro” arbitro frequenta da ormai circa un decennio i campi polverosi di tutta la regione, una passione la sua riscoperta dopo un primo approccio avuto quando era appena maggiorenne e poi messo da parte per il forte richiamo del calcio giocato. Da un paio d’anni De Vita è stato dirottato anche al futsal e spesso lo si vede sulle tribune dei vari campi ad assistere i giovani colleghi. Una designazione che arriva come ennesimo premio per uno degli arbitri con maggiore esperienza per queste categorie che sappiamo bene non essere molto facili soprattutto a livello comportamentale, proprio per questo la federazione ha preferito andare sul sicuro ed affidare questa finale al nostro compaesano vittima di un richiamo ufficiale qualche mese fa a causa di una segnalazione ricevuta da un “anonimo” per un commento tecnico su un social, gesto veramente meschino del solito represso, ma a quanto pare la stima e la considerazione per l’arbitro De Vita è ben riconosciuta in federazione. A fine gara le due squadre si sono complimentate con il nostro arbitro, complimenti che sono giunti anche dai dirigenti delle sezione di Napoli presente al gran completo al campo e che hanno premiato il De Vita con una targa ricordo. Anche noi ci aggiungiamo ai complimenti e auguriamo a Valerio tanti altri successi in carriera.