Porto di Pozzuoli: autotrasportatori in agitazione, rischio blocco sbarchi

Gli autotrasportatori del Golfo di Napoli, rappresentati dall’associazione New Atec e dallo Studio Legale Bernardo, hanno proclamato lo stato di agitazione per le gravi criticità del Porto di Pozzuoli. La comunicazione è stata inviata a Regione Campania, Prefettura di Napoli, Città Metropolitana e Ufficio Circondariale Marittimo, sollecitando interventi immediati per garantire la sicurezza nelle operazioni di imbarco e sbarco.

Nonostante la Regione abbia stanziato fondi per due pontoni già nell’aprile 2024, nessun intervento è stato autorizzato e la situazione è ormai insostenibile. Se non verranno prese misure urgenti, gli autotrasportatori potrebbero rifiutarsi di sbarcare i mezzi, bloccando i rifornimenti verso le isole di Ischia e Procida.

Il Porto di Pozzuoli è un nodo strategico per l’economia locale e un blocco delle operazioni avrebbe conseguenze pesanti per cittadini e commercianti. La New Atec chiede risposte immediate prima che la protesta si trasformi in uno stop forzato dei trasporti.