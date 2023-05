Porto di Casamicciola: arriva il corteo contro Bonavitacola e i suoi amici che se ne fregano di noi!

L’unione delle associazioni sindacali e comitati composta da “Aicom- Aicast associazione ischia – commercio, turismo e servizi”, Comitato civico Casamicciola Viva, Comitato Casamicciola, Associazione commercianti Casamicciola e Federalberghi Ischia, è stufa della melina regionale e dei giochetti del vice presidente della Regione Campania, intento a giocare con i suoi amichetti di Casamicciola, ignorando le esigenze vere del territorio. Per questo scopo, lunedì mattina, alle ore 9.00, ci terrà un corteo di protesta sul porto di Casamicicola!

La nota è indirizzata al Dirigente del Commissariato P.S. di Ischia, Dott. Ciro Re, e ha come oggetto: “Problematiche inerenti il porto di Casamicciola Terme – situazione allarmante del commercio e del turismo – comunicazione di manifestazione pacifica e sit-in per il giorno 08.05.2023 a partire dalle ore 9,00”.

Le scriventi Associazioni e Comitati Civici, considerato che a tutt’oggi, nonostante l’invio di numerose PEC alla Regione Campania, l’ultima inviata in data 03.05.2023 ad oggetto “Richiesta urgente di convocazione di un tavolo di concertazione per discutere ed adottare soluzioni efficaci relative alle problematiche del porto di Casamicciola Terme” non hanno ricevuto alcuna risposta.

CONSIDERATO CHE:

a) Nel frattempo sono iniziati i lavori di smontaggio del pontile aliscafi.

b) Tali lavori impegnano grandi spazi a terra, limitando considerevolmente gli spazi utili sulla banchina commerciale.

c) L’aliscafo della SNAV, solo dal pomeriggio del 03.05.2023, come risulta dalle foto e dai video girati nei giorni precedenti, ha lasciato il pontile (già dichiarato inagibile da diversi giorni) per ormeggiarsi, all’inglese (ovvero di fiancata) sulla banchina commerciale, impegnandola quasi tutta, non lasciando sicuramente spazi per ormeggi in contemporanea per traghetti e/o altri aliscafi/mezzi veloci, per i quali si è chiesto ripetutamente alla Regione Campania, il ripristino delle corse commerciali per dare un pò di ossigeno al Paese, duramente martoriato e non certamente il “contentino” della M/N Agata che opera solo sul weekend

d) L’aliscafo della SNAV, ormeggiando “di fiancata” viola, inoltre, i contenuti dell’ Ordinanza emessa dalla C.P. di Ischia n. 17/23 del 24.03.2023, che prevede l’ormeggio di poppa, come riportato sui grafici allegati, ma nessuno interviene per farla rispettare.

e) La M/N “Giuseppina Prima”, che opera solo di notte, lunga ben 82,5 metri, continua ad occupare per tutto l’arco diurno, la banchina di sovraflutto.

f) Il porto di Casamicciola Terme è diventato ormai da anni il PORTO INDUSTRIALE DELL’ISOLA; qui si imbarcano solo RIFIUTI, MERCI PERICOLOSE, ROTTAMI, CARBURANTI E GAS !!!

g) Lo scarsissimo traffico commerciale da/per il Porto di Casamicciola non è più tollerabile e giustificabile, perchè le strutture commerciali del Paese sono ormai al collasso e perchè i cittadini non sono più disposti a spostarsi al porto di Ischia, già congestionato, rischiando molto spesso di rimanere a terra perchè i traghetti sono quasi sempre pieni.

h) Tutte le attività alberghiere di Casamicciola Terme, già provate dai funesti eventi, risentono in modo estremamente negativo della mancanza dei collegamenti portuali; lo stesso vale per i tassisti che non hanno lavoro. .

i) Per i residenti sulle isole, le linee di collegamento via mare sono di vitale importanza e rappresentano la continuità territoriale, costituzionalmente riconosciuta. Pertanto, visto il notevolissimo calo di presenze sul territorio martoriato, è necessario che vengano messe in atto tuttele misure necessarie per favorire anche economicamente i residenti e i turisti che vogliono raggiungere il nostro territorio.

“Non potendo più consentire questo stato di cose, che mortifica la popolazione, i commercianti, i tassisti, gli albergatori e tutto il tessuto sociale che, considerato il mancato interessamento degli enti preposti alla risoluzione delle problematiche evidenziate, porterà sicuramente alla morte economica l’intero paese, ci vediamo costretti ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per evitare ciò e per far valere le nostre ragioni ed i nostri diritti pertanto”

Comunichiamo alla s.v. che il giorno 08.05.2023, alle ore 9,00, avrà inizio un sit-in sul porto di casamicciola terme, con successivo corteo che si porterà alla sede comunale per chiedere a viva voce al commissario prefettizio un suo autorevole ed urgente intervento presso tutti gli enti preposti per chiedere l’immediata sospensione dei lavori al pontile aliscafi e il loro differimento a ottobre 2023, per il ripristino del vecchio quadro orario corse traghetti (da effettuare con mezzi attualmente “compatibili” con le attuali condizioni del porto, in attesa dell’escavo dello stesso) e per mettere in atto tutte iniziative e le agevolazioni necessarie per il rilancio delle attività commerciali e turistiche del paese.