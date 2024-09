Pnrr ed emergenza, Giosi si affida ai… pensionati. E quel “G.G.” che non andrà via da casamicciola

Il Comune di Casamicciola Terme ha bisogno di professionalità per portare a termine i progetti finanziati dal Pnrr e quelli legati all’emergenza. Stante l’organico comunque insufficiente, ha deciso di affidarsialla collaborazione dei pensionati. Non è insolito che gli Enti affidino incarichi gratuiti a tempo determinato a propri ex dipendenti in quiescenza, ma l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato dal responsabile ad interim dell’Area I – Affari Generali rag. Giuseppe Scotti è rivolto in questo caso a una platea più ampia.

In premessa si evidenzia che la legge del 2022, proprio «al fine di favorire la piena attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali», ha concesso alle Amministrazioni la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di conferire incarichi retribuiti al personale in quiescenza. In questo caso però gli incarichi saranno gratuiti.

Il rup Scotti richiama poi la delibera di Giunta dello scorso 16 agosto, che ha approvato il nuovo assetto della struttura dell’Ente provvedendo alla creazione temporanea dell’Area IX Sperimentale – PNRR, «al fine di affrontare, con la maggiore efficienza ed efficacia possibile, la realizzazione ed il raggiungimento degli importanti obiettivi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza». Il 20 agosto, con successiva deliberazione, la Giunta ha anche proceduto alla modifica ed integrazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024 – 2026. Il Comune di Casamicciola Terme «è destinatario di numerosi finanziamenti del PNRR il cui impiego deve avvenire in tempi ristrettissimi; inoltre, a seguito dell’emergenza tutt’ora vigente l’Ente è soggetto attuatore per numerosi interventi di messa in sicurezza del territorio che, per la loro natura emergenziale, devono essere attuati in tempi celeri».

Pertanto è stato ritenuto opportuno, «ai fini di una corretta gestione dei finanziamenti degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avvalersi di personale in quiescenza altamente qualificato con particolari competenze tecniche e specialistiche». Con l’avviso pubblicato si intende appunto acquisire manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e comunque non oltre il 31dicembre 2026. Tra i requisiti vengono indicati la comprovata esperienza maturata in ambito tecnico e appunto l’essere stati collocati in quiescenza.

Incarichi a titolo gratuito, come detto, prevedendo solo eventuali rimborsi spese per un massimo di 400 euro mensili. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scade alle ore 12.00 del 29 agosto. I partecipanti in possesso dei requisiti sosterranno un colloquio con il sindaco o il vicesindaco e il segretario generale o vicesegretario, già programmato per il 30 agosto alle ore 11.00 presso l’attuale sede del municipio. Spetterà poi al sindaco conferire l’incarico con proprio decreto. L’avviso precisa che la procedura «viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive e non assume caratteristiche concorsuali. Pertanto non si procederà alla formazione di graduatoria». Resta da vedere se ci saranno pensionati interessati a rispondere all’appello…

I TRE CANDIDATI

“Impazza” il rispetto della privacy e il Comune di Casamicciola Terme non fa eccezione. Il Responsabile ad Interim dell’Area I Rag. Giuseppe Scotti prosegue l’iter per il conferimento di incarichi a tempo determinato a titolo gratuito a personale collocato in quiescenza. Dopo l’avviso per manifestazione di interesse, sono pervenute tre domande, ma gli interessati vengono indicati con le sole iniziali: «1) I.C. Ammesso con riserva per carenza istruttoria, 2) P.A., 3) G.G.». Tutti invitati a presentarsi il 30 agosto presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibiti a sede degli uffici comunali. Nonostante le sigle, pensiamo che tutti avranno indovinato chi è il G.G. destinato a rimanere a Casamicciola…