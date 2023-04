Pasqua senza pace per Enzo | #4WD

Oggi è il giorno della pace per eccellenza, più del Natale. E per questo voglio augurare pace a chi più ne ha bisogno: a chi è tormentato da mille preoccupazioni, a chi vive la guerra, a chi non sa come mettere il piatto in tavola, a chi non ha certezza di riuscire a garantire un futuro ai propri figli, a chi vive problemi di salute, personalmente o di propri cari; e perché no, a chi non riesce più a ritrovare la propria identità e le proprie certezze, pensando che il mondo sta per cadergli addosso. A tutti loro, auguro un futuro dietro l’angolo che possa riservare la pace che tutti meritiamo.

E con un velo di ironia, auguro pace anche a Enzo Ferrandino, che pur ostentando verso i più distratti e inesperti tanta sicumera e apparenti certezze, sta vivendo con tutta probabilità il momento più delicato nei suoi quasi sette anni di storia da sindaco d’Ischia.

I problemi che la sua maggioranza bulgara sta vivendo e male affrontando sono tantissimi, complicati da gestire e quasi impossibili da risolvere. Il collante del potere sembra non bastare più e oggi che determinate contraddizioni e rivendicazioni stanno venendo fuori una dopo l’altra, tenere a bada i tantissimi focolai attizzati dalle varie anime che la compongono lo stanno portando inevitabilmente a scottarsi.

A tutto ciò si aggiunge che, proprio come Francesco Del Deo, Enzo ha preso atto che nell’immediato non ci saranno concreti sbocchi per lui dopo il termine del secondo mandato, anche considerato che l’avvento della Schlein al posto di Bonaccini ha fatto venir meno ogni speranza per l’ottenimento di un terzo, proprio come per De Luca. E allora, considerato che le politiche sono passate e di questo passo non torneranno prima di quattro anni e mezzo, alle regionali ci proverà Dionigi (ubi maior minor cessat) e alle europee “nun è pietto suio”, Ferrandino starà seriamente pensando di interrompere il secondo mandato prima dei due anni e mezzo, dissolvere il patto con Gianluca Trani e correre per la terza volta verso la conquista di Via Iasolino. Ma quanti lo seguirebbero ancora?

Buona Pasqua a tutti!