Pasqua… con i tuoi. |#4WD

Purtroppo le mie previsioni erano fondate! Sarà una Pasqua leggera, prematura, con una presenza di turisti decisamente insufficiente a costituire quella ripresa che tanto aspettavamo e, quindi, con un movimento molto “fra di noi”. Le famiglie in bolletta, del resto, dovevano essere le protagoniste di questo primo appuntamento di stagione e, di conseguenza, ecco spiegato il risultato, anche tenuto conto che le previsioni meteo per oggi non erano delle più confortanti.

Ci tocca, pertanto, aspettare il 25 aprile e il primo maggio, quando i due ponti decisamente più alti potrebbero regalare al turismo dell’Isola e al suo indotto i primi momenti di gloria per la cassa. Tuttavia c’è da chiedersi come mai i principali mezzi d’informazione danno Capri, la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina pieni come un uovo già da Pasqua e con una programmazione incoming completa fino a ottobre con prenotazioni da ogni parte del mondo. E’ tutta colpa della frana se continuiamo a non rivelarci alla loro altezza? Le amministrazioni locali avrebbero potuto e dovuto fare qualcosa in più dopo il 26 novembre anziché piangersi addosso e cullarsi sulle pur lodevoli iniziative del Ministero del Turismo di Daniela Santanché?

Cosa si profila per l’immediato futuro proprio non oso immaginarlo, ma non vorrei che l’appeal di Ischia non basti più a toglierci ancora una volta le castagne dal fuoco. E’ palese l’incuria atavica di noi indigeni che mette sempre più in evidenza tutte le altre nostre lacune. E manco a dirlo, delle iniziative affidare ad Ejarque non c’è ancora notizia. E domani è già Pasqua!

La nostra Isola ha bisogno di una marcia in più e non solo perché, nonostante noi, la meriti a pieno titolo. Ma chi, se non chi vive a Ischia e vive di Ischia, dovrebbe prendere il toro per le corna e rappresentare un modo diverso di fare e di pensare che dovrebbe caratterizzarci per quel rilancio e rinnovamento generale non ulteriormente differibile? Dobbiamo necessariamente attendere la disperazione per avere un sussulto d’orgoglio e provarci?