Pascale: “L’ospedale funziona, non c’è rischio per i posti letti”

Sindaco Giacomo Pascale questo crollo improvviso nella nell’ingresso dell’ospedale Rizzoli accende un nuovo focus su una struttura che sembra in qualche modo essere uscita dall’agenda politica

“Oggi il primo pensiero è di ringraziare che non ci fossero persone dentro l’ospedale quando è crollato un pezzo del tetto. Quella zona, come sapete, è molto frequentata durante il giorno; quindi, siamo stati fortunati che non ci siano stati danni alle persone, ma solo alle cose. Ora serve fare una verifica accurata delle strutture con dei carotaggi, per vedere in che condizioni sono. Per precauzione, mi hanno detto che sono state evacuate tre stanze al primo piano, proprio sotto il punto del crollo. Le cause del crollo devono essere chiarite. L’ufficio tecnico del Comune e quello dell’ASL sono arrivati subito e ora aspettiamo i risultati delle loro verifiche insieme ai vigili del fuoco, per capire cosa è successo esattamente”.

Ci può anticipare qualcosa sulle possibili tempistiche per raggiungere la normalità

“Non so dirti ancora quando si potrà tornare alla normalità, perché dipende dalla situazione del solaio. È caduta la macchina del condizionatore, che era abbastanza pesante, e bisogna verificare se ci sono state infiltrazioni. Io non sono un tecnico ma ho visto che il solaio è danneggiato in quel punto con i ferri arrugginiti. Quindi adesso devono fare un carotaggio per capire se il danno è solo in quella zona o se è più ampio. Se fosse più ampio, chiaramente i tempi si prolungano”.

Di queste tre stanze chiuse e di questi 12 pazienti sono stati ovviamente spostati, c’è il rischio che vengano anche spostati altri pazienti. Quanto influisce la chiusura di queste tre stanze nella gestione ordinaria del Rizzoli

“Non c’è rischio attuale di carenza di posti letto e nessuno ha ordinato lo spostamento dei pazienti. È stata una misura precauzionale nella stessa area del crollo. Le verifiche partiranno da lì per ripristinare l’ospedale, che funziona. La sala operatoria è operativa e stanno pensando di creare un tunnel interno che colleghi un ambiente con lo Spogliatoio non colpito. Quindi non ci sono preoccupazioni al momento”.