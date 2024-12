Parco del Miglio d’oro: Felice Meo espone la sua Natività

Nella storica città di Ercolano, in occasione degli eventi natalizi, e’ stata presentata una opera di Felice Meo nel Parco del Miglio d’oro, uno splendido spazio circondato dalle più belle Ville vesuviane del ‘700: la natività.

Il Sindaco, avv. Ciro Buonajuto così scrive : Questo evento rappresenta un momento di grande significato per la nostra comunità,arricchito dalla presenza della straordinaria opera di Felice Meo,la statua della Natività,che d’ora in poi sarà un simbolo di bellezza e spiritualità per tutti I cittadini e visitatori del parco.

Dichiara Felice Meo: “Ringrazio in primis il Sindaco avv. Ciro Buonajuto, l’assessore al Turismo dott.ssa Anna Giuliano e la dott.ssa Sara Nocerino per lo straordinario lavoro di valorizzazione del territorio attraverso la promozione costante della cultura e dell’arte in tutte le sue forme”.