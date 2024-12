Parcheggi alla Molara e a Piazza Bagni, approvati i progetti

Sia pure con un lungo iter e una proroga del finanziamento, ha compiuto ancora un passo avanti il progetto di rigenerazione urbana varato nel 2022 in forma associata dai Comuni di Barano e Casamicciola Terme e finanziato dal Ministero dell’Interno, che prevede la realizzazione di una rete di mobilità sostenibile attraverso il potenziamento dei servizi di interscambio tra le due realtà.

Il progetto è infatti denominato “Realizzazione di una rete di mobilità sostenibile attraverso il potenziamento dei servizi di interscambio tra i Comuni di Barano e Casamicciola”. Per il Comune di Barano, capofila, è prevista la realizzazione di un parcheggio pluripiano alla località Molara, dell’importo di 2.520,295,65 euro, ovvero “Area intermodale e di rigenerazione urbana in località Molara”. A Casamicciola l’“Area intermodale e di rigenerazione urbana in località Piazza Bagni” prevede la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano a Piazza Bagni, per l’importo di 2.479.704,35 euro.

Una iniziativa che nel complesso è destinata a contribuire «al fare sistema e alla crescita socio-economica del territorio comunale, aumentando la capacità dell’amministrazione di attrarre preziose risorse economiche da destinare ad investimenti finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con ricadute positive sulla qualità della vita di tutta la comunità cittadina».

I finanziamenti sono stati assegnati e ora la Giunta di Barano, sempre in qualità di capofila, ha provveduto all’approvazione dei progetti definitivi delle due opere, equiparati ai progetti di fattibilità tecnica economica, la cui redazione era stata affidata lo scorso anno. A sua volta a settembre la Giunta casamicciolese aveva approvato la progettazione per Piazza Bagni. I tempi lunghi richiesti dall’iter hanno costretto il Comune di Barano, a maggio scorso, a richiedere al Ministero dell’Interno una proroga della scadenza del finanziamento e la dilazione dei termini è stata concessa per un anno.

I due progetti sono stati validati e dunque ora la Giunta presieduta da Dionigi Gaudioso, prendendo atto della proroga ottenuta, ha proceduto ad approvare i due progetti definitivi per il parcheggio pluripiano alla Molara e quello interrato a Piazza Bagni. Rup è stato confermato il responsabile del Settore VII arch. Mattia Di Costanzo.