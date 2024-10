Ospedale Rizzoli, per il dopo Marvaso arriva la selezione interna (con errore)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane ha indetto un Avviso di Selezione Interna per la sostituzione del Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale dell’Ospedale “Anna Rizzoli”. Questa decisione è stata presa dopo un’accurata istruttoria condotta da Paola Iorio, collaboratrice amministrativa assegnata alla U.O.C. G.R.U. e responsabile del procedimento.

La necessità di questa selezione interna nasce dal pensionamento del Direttore, il Dott. Alberto Marvaso, avvenuto il 1° settembre 2024. Una direzione, quella di Marvaso che, negli anni, ha saputo conquistare la fiducia non solo di molti isolani ma anche di tanti cittadini della Regione Campania e non solo, in particolare, per la estrema qualificazione nell’eseguire interventi in laparoscopia e facendo diventare il Rizzoli uno dei più importanti centri di chirurgia bariatrica, oltre a garantire, allo stesso tempo, una attenta gestione del reparto in tutte le altre branche della Chirurgia.

In conformità con il Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e la Legge Regionale n. 16 del 2008, il Direttore Generale ha adottato l’Atto Aziendale della Asl Napoli 2 Nord con Deliberazione n. 2131 del 21 novembre 2023, approvato successivamente dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 748 del 18 novembre 2023.

L’Avviso di Selezione Interna sarà pubblicato integralmente sul sito web aziendale nella sezione “Avvisi” sottosezione “Concorsi e Avvisi” per garantire una diffusione capillare e adeguata pubblicità. Il Responsabile del Procedimento è Paola Iorio, mentre il Direttore della U.O.C. G.R.U. è il Dott. Gianluigi Di Ronza.

IN POLE POSITION. Radio Rizzoli, tuttavia, racconta che sia il dottor Mimmo Loffredo ad essere in pole position per la selezione interna. Secondo alcuni, infatti, il dottor Loffredo avrebbe i titoli giusti per raccogliere il testimone del dott. Marvaso.

L’AVVISO CON L’ERRORE. Tuttavia, l’avviso di selezione interna riferito alla delibera 1950 del 11/10/2024 riporta un errore (crediamo sia così) più volte richiamato. Non solo nell’oggetto, ma anche nei vari richiami si legge che l’Avviso di Selezione Interna per il conferimento dell’incarico di sostituzione di Direzione della UOC Chirurgia del P.O. di Ischia ai sensi dell’art. 25 – del C.C.N.L. dell’Area Sanità – “triennio 2019/2021”.

È lecito chiedersi se nel 2024, sia ancora valido il triennio 2019/2021? Siamo davanti ad un marchiano errore di copia o incolla o cosa? Nel caso non sia un errore, saremo ben lieti di conoscere l’effettiva validità dell’avviso stesso di selezione.