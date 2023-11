Olympic Judo Forio: sempre piú giovani foriani alle finali dei Campionati Italiani Fijlkam di Judo

Sabato 11 e domenica 12 novembre a Riccione hanno avuto luogo le finali del Campionato Italiano Esordienti A2 Fijlkam 2023. Ancora, e per l’ennesima volta, l’Olympic Judo Forio é stata protagonista in Finale per un titolo italiano di Judo.

“Siamo partiti ieri (sabato, ndr) verso Riccione PlayHall per disputare la finale di categoria degli Esordienti Femminili con le nostre atlete foriane Katerina Mattera e Vittoria Toader – ci scrivono – La prima gara ufficiale importante per le nostre due ragazze che oggi hanno ben figurato al cospetto di piu’ quotate avversarie. In particolare, Katerina Mattera dopo aver vinto qualche incontro della sua categoria 52 kg, con oltre 35 atlete da tutta Italia, si é arresa solo con quella che a breve avrebbe vinto il titolo di Campionessa d’Italia di oggi e poi ai ripescaggi con un’altra atleta arrivata poi in Finale per il Bronzo. Per Vittoria Toader un’esperienza da ripetere al piu’ presto avendo dimostrato comunque un bel piglio sportivo in gara. Siamo di ritorno sull’isola avendo percorso in due giorni quasi 1500 km. a bordo del nostro pullmino. Da domani in Palestra a S.Caterina per preparare la nuova trasferta. Dove? A Riccione. Si ritorna il prossimo fine settimana per disputare il 38mo Campionato Nazionale Csen Judo e questa volta con circa 20 giovani judokas foriani dai 12 ai 23 anni. Only Only Judo!!”