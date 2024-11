Olympic Judo Forio, ottima gara di Christian Di Maio a Ostia

Continuano le grandi e belle esperienze per gli atleti della Olympic Judo Forio che, anche oggi, sono stati presenti una competizione nazionale.

Parliamo di Christian Di Maio che é salito sul tatami di Ostia per uno degli appuntamenti più importanti del momento, la Finale Coppa Italia A1 Fijlkam 2024.

Il nostro Christian ha disputato una ottima gara pur non strappando il podio.

“Oggi eravamo al cospetto dei piú forti d’Italia – ci scrivono – di categoria e di età superiore. Lavoreremo ancora di piú per migliorarci. Il percorso di crescita sarà ancora lungo. Registriamo tuttavia l’ottima prova contro il nr. 1 della Ranking List Nazionale Fijlkam. E come di consueto da domani di nuovo al lavoro in palestra a Forio”.

Spirito di sacrificio e dedizione che confermano l’ottimo lavoro portato avanti dai Maestri della Olympic Judo Forio e dal fatto che, nonostante questa piccola battuta d’arresto, Christian Di Maio si conferma al terzo posto nella Ranking List Italiana Fijlkam. Ottimo piazzamento difeso con tenacia e perseveranza.