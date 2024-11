Olympic Judo Forio: carico di medaglie a Riccione!

Una esperienza più che positiva quella dei nostri ragazzi della Olympic Judo Forio appena conclusa a Riccione. Una due giorni strabiliante con tanti successi e momenti di crescita per un gruppo sempre più affiatato.

“Si e’ appena concluso per i ragazzi del judo forio la 39 esima edizione del Campionato Nazionale Csen a Riccione. In gara a rappresentare l’isola d’Ischia ed in particolare Forio erano 17 giovani judokas – ci scrivono dal bordo del tatami – Ieri sabato 9 novembre hanno calcato il tatami Nazionale i nostri 7 esordienti dai 12 ai 14 anni confrontandosi con decine di atleti provenienti da tutta Italia.

Nell’ordine :

SCHIANO Nicole 12 anni 2° posto e Medaglia d’Argento Nazionale

PATALANO Renee 13 anni 3° posto e Medaglia di Bronzo Nazionale

MANZI Antonio 14 anni 3° posto e Medaglia di Bronzo Nazionale

ACCINELLI Sara 14 anni 5° posto Nazionale.

Buone prestazioni ma lontane dalla zona podio per DELLA SPERANZA Ciro (12 anni), PICCIOCCHI Carmine (14 anni), PATALANO Ian (12 anni).

La giornata di oggi, domenica 10 novembre, ha visto salire sul tatami riccionese i nostri Cadetti ed Under 23. Il judo Forio ha espresso e confermato il buon livello agonistico raggiunto con la conquista di diverse medaglie e podi . Nell’ordine :

SBROGNA Simone UNDER 23 22 anni 1° posto e Medaglia d’Oro Nazionale

DI MAIO Christian UNDER 23 19 anni 1° posto e Medaglia d’Oro Nazionale

BIANCULLI Giulia UNDER 23 – 20 anni 2° posto e Medaglia d’Argento Nazionale

RUGGIERO Samuel Cadetti 15 anni 2° posto e Medaglia d’Argento Nazionale

MATTERA Fabio UNDER 23 18 anni 3° posto e Medaglia di Bronzo Nazionale

VECCIA Ernesto UNDER 23 18 anni 5° posto Nazionale.

RUGGIERO Vittoria Cadetti 17 anni 5° posto Nazionale.

IACONO Federica Cadetti 15 anni 7° posto Nazionale.

Ancora lontani dal podio nonostante una buona prestazione BARBIERI Emanuel Pio UNDER 23 e COCAN Gianmarco CADETTI.

Ci accingiamo a tornare sull’isola d’Ischia al termine di una lunghissima trasferta in terra Emiliana durata quasi 4 giorni. Torniamo con la consapevolezza di essere sulla buona strada per ottenere risultati sempre piu’ importanti. 8 medaglie conquistate a Riccione . Da domani al lavoro per preparare la finale della Coppa Italia A1 Fijlkam che si disputerà’ al Lido di Ostia Roma fra 2 settimane”.

Bravissimi ragazzi!