Nuovo esperimento di Enzo: il mercatino trasferito a Fondobosso

Enzo Ferrandino ha deciso di sperimentare un’altra novità: lo spostamento del mercato settimanale del giovedì e del sabato a fine mese dal parcheggio di via Morgioni all’area antistante il Palazzetto dello sport a Fondobosso. Un esperimento che partirà da marzo per tre mesi.

Nell’ordinanza sindacale così si motiva la decisione: «Constatato che, lungo, il suddetto tratto stradale, nel corso degli anni risulta essere diventata un’area di forte concentrazione di attività commerciali e strutture alberghiere, aumentando fortemente l’afflusso di pedoni e traffico veicolare, divenendo un’arteria principale e centrale del Comune».

E dunque ritiene «opportuno avviare una fase di sperimentazione, atta a decongestionare la zona ad oggi gravata in via esclusiva dalle attività mercatali, in altro sito, area antistante Palazzetto “Federica Taglialatela” in via Fondo Bosso, caratterizzato da maggiore fruizione ed accessibilità determinata dall’esistenza di aree di parcheggio, da più accessi veicolari e da un più variegato e frequente servizio di trasporto pubblico; ritenuto pertanto di provvedere in via urgente ed immediata in via sperimentale per mesi tre, al trasferimento del mercato settimanale e mensile nel sito suindicato, al fine di avere un fattivo riscontro prima di operare con soluzioni definitive».

Dunque Enzo Ferrandino ordina: «Il trasferimento in via sperimentale del mercato settimanale e quello di fine mese, presso l’a rea antistante il palazzetto ” Federica Tagliatatela” sito in Via Fondo Bosso, a decorrere dal mese di marzo 2020, per mesi tre, periodo strettamente necessario a verificare la funzionalità della nuova dislocazione del mercato».

Al comandante della Polizia Municipale e all’Ufficio Tecnico sono demandati tutti i necessari adempimenti, compresa «l’istituzione dei relativi obblighi e divieti rispetto alla circolazione veicolare nelle aree in oggetto».

L’esito di questa sperimentazione sarà tutto da verificare.