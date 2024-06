Nonno (FdI): “Fermare i lavori della vasca di colmata a Casamicciola”

“Considerate tutte le criticità e controversie che stanno emergendo, ritengo sensato predisporre ad horas la sospensione dei lavori per la realizzazione della vasca di colmata a Ischia nel comune di Casamicciola Terme”. Lo ha affermato in una nota il presidente del coordinamento cittadino Grande Napoli di Fratelli d’Italia Marco Nonno.

“È utile ricordare – ha aggiunto Nonno – che i lavori per l’opera della vasca di colmata sono stati inseriti nel finanziamento degli interventi stabiliti dal Commissario per l’emergenza frana Giovanni Legnini relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione conseguenti all’evento calamitoso del 26 novembre 2022. Dalla Regione – ha continuato Nonno – hanno intimato al Comune di Casamicciola di sospendere tutte le opere relative alla vasca di colmata e di fornire in tempi celeri tutti i chiarimenti richiesti, infatti, a quanto pare non sarebbero pervenute una serie di documentazioni richieste né tantomeno motivati i lavori in corso”.

“Appare evidente che un’opera il cui costo si aggira in diversi milioni di euro, non possa essere realizzata in spregio alle normative ambientali e di sicurezza in quanto allo stato attuale non si ha neppure conoscenza dell’esistenza di elementi progettuali certi che facciano rendere palese sia l’utilità dell’opera stessa che le modalità di esecuzione” – ha concluso Nonno.