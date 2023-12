Natale a Ischia? Ma addò sta? | #4WD

Il programma degli eventi natalizi nel Comune di Ischia è quanto di più esiguo, stentato e scontato potesse essere offerto ai potenziali Ospiti in arrivo sull’Isola. Essi, a differenza di noi residenti, non hanno fatto nulla per meritare una simile punizione alla loro audacia nel recarsi dalle nostre parti fuori stagione. Noi sì, invece: siamo un popolo che ha messo questi signori in condizione di ricandidarsi senza avversari, vincere senza preoccupazione alcuna se non quella di competere tra loro per il primato di preferenze ottenute, consolidare il proprio delirio d’onnipotenza e, dulcis in fundo, continuare a far bella mostra di tutta la loro incapacità amministrativa ed incoscienza nel guidarci ad ogni costo nella rotta verso il baratro. E dopo tutto questo, ancora ne tolleriamo la presenza a palazzo! La qualità dell’immagine del cartellone natalizio è sgranata e indecifrabile, come e di più di quanto lo sia quella di copertina della pagina Facebook dedicata, dal titolo “Natale a Ischia”, con tanto di link che reindirizza ad una pagina del sito ufficiale del Comune di Ischia riportante le dichiarazioni di prammatica del sindaco Enzo Ferrandino e del suo ex vicario risalenti, appena appena, al 2021. Come e più di sempre, non c’è nulla “di loro” in questo cartellone, se non la versione fritta e rifritta delle solite solfe. Ma soprattutto, c’è l’appropriazione più o meno indebita di un sacco di eventi organizzati da terzi privati e fatti propri dal Comune che non ha perso tempo nel metterci su il cappello con un opportunismo a dir poco vergognoso e, in alcuni casi, con qualche piccolo contributo economico elargito in cambio da qualche partecipata.Non mancano soltanto creatività, luce propria, capacità organizzativa e risorse da spendere (queste ultime, in realtà, andrebbero prima sapute reperire, ottenere e poi pianificare)! Manca l’elemento caratterizzante per eccellenza: la TIPICITA’. A che serve la bruttissima copia-copiella di quel che accade nei mercatini tedeschi o altoatesini? Cosa c’è di realmente ischitano nelle luminarie natalizie che possono essere reperite tali e quali, anzi, forse migliori, nel più profondo hinterland napoletano? In che modo vengono esaltate le nostre eccellenze verso la tanto sbandierata destagionalizzazione, quando il Comune di Ischia patrocina un evento sulle terme d’inverno che si tiene il 4 dicembre, solo pochi giorni dopo la definitiva chiusura delle “Terme di Ischia” gestione Fimiani? Capito che gente siamo?