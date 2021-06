Movida sicura, ampi controlli delle forze dell’ordine a Ischia

In questo caldo weekend estivo, forse il primo vero banco di prova per questa estate ormai avviata, le Forze dell’Ordine hanno condotto vari servizi volti a garantire la sicurezza dei residenti e turisti e a vigilare sul corretto rispetto delle normative anticovid in vigore.

Molti gli uomini impiegati presso i luoghi “della movida” come la Riva Destra ad Ischia dove come vedete dalle immagini, verso le ore 0.30 i Carabinieri hanno effettuato un attento sopralluogo facendo rispettare appieno le normative.

I controlli continueranno lungo tutta l’estate.