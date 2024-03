Morì cadendo dallo scooter sulla litoranea di Casamicciola. Assolti Liguori, Marziano, De Feola e Ciampi

Con la sentenza emessa oggi, 14 Marzo 2024, il giudice monocratico del Tribunale di Ischia, la Dr.ssa Carla Bianco, ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” l’Ing. Marziano Vincenzo, il Dr Riccardo Feola, l’Arch. Ciro Liguori e il dr. Francesco Ciampi, ai quali veniva contestato il reato di omicidio colposo nelle rispettive qualità di dirigenti del servizio di LL.PP. del comune di Casamicciola Terme.

I tre dirigenti erano accusati di aver cagionato la morte di N. S., il quale, nel dicembre 2012, perdeva la vita percorrendo la strada adiacente al porto di Casamicciola a bordo del suo motociclo rovinando a terra. Dopo un lungo giudizio nel quale gli imputati hanno rinunciato ad avvalersi della prescrizione del reato, a fronte della richiesta di condanna a due anni di reclusione avanzata dalla Pubblica Accusa, sono state accolte integralmente le tesi e le richieste del collegio difensivo formato dagli avvocati Alfredo Sorge ed Emanuele Di Meglio.

Il capo d’imputazione confezionato dal Pubblico Ministero oltre ad essere molto articolato e che da solo riusciva, in modo chiaro, a descrivere i fatti come sono accaduti, non ha retto al dibattimento che si è protratto con la discussione tenuta durante l’udienza di questa mattina.

Durante il processo sono emerse le singole posizioni che hanno permesso al Giudice Bianco di addivenire alla sentenza di assoluzione: Marziano Vincenzo, in qualità di responsabile del servizio Lavori Pubblici del comune di Casamicciola Terme dall’1 gennaio 2010 al 18 maggio 2012. Ciampi Francesco, in qualità di segretario generale, con incarico temporaneo di Responsabile dell’Area terza tecnica di cui fa parte il servizio Lavori Pubblici del comune di Casamicciola Terme, dal 19 maggio del 2012 al 17 luglio 2012. Feola Riccardo, in qualità di Responsabile dell’Area terza tecnica di cui fa parte il servizio Lavori Pubblici del comune di Casamicciola Terme, dal 30 luglio 2012 al 20 novembre 2012. Liguori Ciro, in qualità di Responsabile dell’Area terza tecnica di cui fa parte il servizio Lavori Pubblici del comune di Casamicciola Terme, dal 21 novembre 2012 al 31 maggio 2013. Tutti quali funzionari dell’area o servizio Tecnico comunale della cui perimetrazione urbana ricade il tratto stradale».