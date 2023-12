Mercato: Sasà Buono al Barano, Cibelli al Procida e Matarese al Lacco Ameno

Con l’apertura della finestra invernale del mercato, l’Ischia Calcio che milita in Serie D ha liberato dall’impegno tre calciatori che, sicuramente, saranno un momento importante per le tre formazioni che militano nelle categorie inferiori.

Sasà Buono che non ha trovato spazio nelle fila gialloblu, è un nuovo calciatore del Barano Calcio che milita in Promozione. Per Mister Biagio Lubrano un innesto di qualità in una rosa che, certamente, ne potrà sicuramente guadagnare.

Stessa cosa per l’altro Lubrano di Promozione, Simone, che con il suo Procida riabbraccia il centrocampista Giò Cibelli. Il numero 45 che lo scorso anno ha vinto il campionato di Eccellenza, disputando prestazioni importanti, il ritorno in biancorosso è rinviato al prossimo gennaio quando avrà superato uno stiramento.

Antonio Materese, invece, ha scelto di aiutare Mister Giovanni Iovine in 1a Categoria con il Lacco Ameno. Per Matarese, ancora una volta, Enrico Buoncore non ha nascosto il suo affetto: “Per me è come un figlio” ha detto il sommo poeta del calcio isolano durante la conferenza stampa di presentazione di Gladiator-Ischia