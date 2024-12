Mare in festa: il 23 dicembre all’ex mercato di Ischia pescatori e chef insieme a favore della biodiversità marina

Il 23 Dicembre dalle ore 12:00 alle ore 16:00 si svolgerà presso la zona della “Spiaggia dei pescatori” di San Pietro l’evento “Mare in Festa” nella sua prima edizione sottotitolata “la Vigilia di nettuno”, nata dalla collaborazione e l’impegno dell’Assessorato all’agricoltura Regione Campania con a capo l’Assessore Nicola Caputo ed il Comune di Ischia per favorire la sensibilizzazione su tematiche legate alla ricchezza e biodiversità dei nostri mari, con la promozione di tre categorie principali, ovvero piccoli pelagici, mitili e tonno rosso, ma anche metodi di pesca sostenibile e blue economy.

Nello specifico, via Francesco Buonocore e l’ex mercato comunale si trasformeranno per l’occasione in un antico villaggio di pescatori. Un percorso tra stand “info point” e postazioni dedicate allo show cooking: punti d’incontro per scoprire le caratteristiche dei nostri mari, le peculiarità del pescato locale e le tradizioni dell’isola. Abili chef locali, insieme ai pescatori che forniscono quotidianamente la materia prima, si adopereranno nell’esposizione di piatti di mare creativi, innovativi e con accostamenti inediti di sapori e tecniche culinarie moderne tra musica e intrattenimento a pochi metri dal mare e nel cuore del centro di Ischia.

L’ Assessore al Turismo e ai grandi eventi Luigi Di Vaia ha commentato così l’iniziativa: “La tutela e la valorizzazione del mare e del suo ecosistema meritano un’attenzione particolare da parte dell’Amministrazione che ha voluto con questo progetto condiviso con la Regione e le associazioni del territorio, unire l’attività di sensibilizzazione sulle tematiche relativa alla biodiversità, alla pesca sostenibile, alla blue economy con la tradizione enogastronomica ischitana in un momento particolare e vissuto come quello del Natale. Al tempo stesso si va a rivalutare una zona del nostro territorio importante e dal forte potenziale che vogliamo valorizzare con tante iniziative che possano avere continuità nel tempo e diventare un riferimento della zona per cittadini e turisti”.

“Siamo davvero entusiasti di poter ridare vita all’ex mercato di Via Francesco Buonocore con un evento che celebra le nostre radici e la nostra identità – ha dichiarato Giustina Mattera, consigliera comunale – con questo appuntamento abbiamo voluto ispirarci all’antica tradizione del 23 dicembre, quando la benedizione e il mercato del pesce animavano questa zona. Grazie alla collaborazione tra il Comune, la Regione, i pescatori, gli chef e l’Associazione Rinascita Ischia Porto, l’intero quartiere si trasformerà in un villaggio dei pescatori rivisitato in chiave moderna, dove sarà possibile immergersi in un’atmosfera unica, fatta di sapori autentici, cultura e divertimento. Sarà una giornata speciale in cui tradizione e innovazione si incontrano: vogliamo non solo ricordare il passato, ma anche proiettare lo spirito della nostra comunità verso il futuro, promuovendo la ricchezza dei nostri mari e il valore del nostro patrimonio locale”, ha spiegato la consigliera.

Gli chef e le attività che parteciperanno: Alessandro Nistri, Angelino Catering, Ristorante Trattoriva, Nunzio Calise, Ristorante Ammare, Ida Mendella, Ristorante Tiramisù, Taverna Antonio, O’ Solito Posto, Il Palmento, I Pescatori, Bar Epomeo, Cappuccino