Luigi Fiorentino spopola al talent Albania’s Got Talent. Tutto pronto per la semifinale

Un ischitano al talent show della tv albanese. Luigi Fiorentino, giocoliere isolano specializzato in “contact”, la specialità artistica e un po’ circense che consiste nel creare spettacolo con sfere trasparenti, ha già ottenuto un lusinghiero risultato con la sua partecipazione ad Albania’s Got Talent.

Il talent show televisivo albanese (noto anche come Albanians Got Talent nella sua prima stagione) fa parte del franchise globale Got Talent creato da Simon Cowell. La prima stagione è andata in onda il 15 ottobre 2010 su Top Channel. I giudici erano Altin Basha, Rovena Dilo e Armend Rexhepagiqi. È stato presentato da Albana Osmani e Benet Kaci. Dopo 14 anni, lo show è tornato su Vizion Plus con la seconda stagione e la prima serata è andata in onda l’11 novembre 2024, con Isli Islami come nuovo conduttore. I giudici sono Adelina Ismaili, Agron Llakaj, Kastro Zizo e Ledina Çelo.

E tra i primi concorrenti alla nuova stagione AGT c’è proprio lui, l’ischitanissimo giocoliere Luigi Fiorentino che ha conquistato i famosi “QUATTRO SI” ed ora attende la semifinale di inizio dicembre. Abbiamo raccolto le sue impressioni su questa esperienza.

Come è nata l’idea di partecipare ad Albania’s Got Talent?

«La partecipazione non è nata da un’idea, ma semplicemente dalle opportunità che la vita ti presenta ogni giorno, poi sta a te fare le scelte giuste e scegliere qual è la strada migliore per te… Quello che faccio mi dà l’opportunità di incontrare tante persone e trovarmi spesso in luoghi diversi, e penso che questa sia una grande fortuna… sarò sempre grato per tutto quello che la vita mi presenta e pronto ad accoglierlo».

Avevi già partecipato ad un talent. Che differenze hai trovato?

«Avevo già partecipato ad un talent in Albania ma in una veste diversa: la prima volta come professionista (maestro), ora come concorrente. Il primo talent si chiamava “Ne 1 jave (Tutto in una settimana)”. Era un format tipo “Ballando con le stelle” e io ero il maestro che doveva insegnare la disciplina ai vip albanesi. Il caso ha voluto che il presentatore di Albania’s Got Talent fosse stato mio “allievo”».

L’emozione di esprimersi dinanzi al pubblico è sempre grande. Questa volta, però, ha vinto il linguaggio universale della musica e della bellezza del tuo show.

«Questa è la fortuna degli artisti, poter arrivare ovunque senza neanche dire una parola. Davanti alle telecamere non sono mai stato a mio agio e anche quando mi intervistano, sono sempre un po’ in difficoltà. Ma quando salgo su un palco mi libero di tutto e mi diverto».

Quattro sì e si ora si pensa alle semifinali…

«E’ ora di pensare alle semifinali e perché no anche alla finale. Sono pieno di positività e buone vibrazioni. Ma per riuscire in quest’impresa avrò sicuramente bisogno di tutti voi, del vostro supporto. Del sostegno della mia Ischia che porto sempre nel cuore dovunque vada».

GOT TALENT

Got Talent è un format televisivo di talent show britannico ideato e di proprietà della Syco Entertainment di Simon Cowell. Ha generato spin-off in oltre 69 Paesi, in quello che ora viene definito il formato “Got Talent”, simile a quello descritto da Fremantle dei formati Idol e The X Factor. A differenza di questi spettacoli, Got Talent mette in mostra altre discipline artistiche oltre ai cantanti. Nell’aprile 2014, il format è stato nominato il reality show di maggior successo al mondo dal Guinness World Records.