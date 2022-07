Lombalgia:ecco 5 rimedi per far passare il dolore

Molto probabilmente anche tu hai avuto almeno una volta nella vita il mal di schiena. Il dolore che colpisce la parte finale della schiena, tra le ultime coste e l’inizio delle natiche, si chiama Lombalgia. Ecco alcuni rimedi.

Fisioterapia

La fisioterapia può fare davvero la differenza soprattutto in caso di dolore persistente da 4 – 6 settimane. Il fisioterapista con tecniche come la stimolazione elettrica, la tecarterapia che provoca calore dall’interno, o gli ultrasuoni ti aiutano contro il dolore.

Vi lasciamo questo articolo scritto dai medici esperti del Centro Medico Unisalus di Milano se volete sapere a cosa serve la tecarterapia .

Fare stretching

Non avere paura di tornare a praticare sport. Infatti con l’esercizio e lo stretching il mal di schiena cronico migliorerà. Questo perché l’esercizio mantiene i muscoli forti e previene gli spasmi.

Gli studi dimostrano che le persone che rimangono attive nonostante la lombalgia hanno una capacità di movimento migliore rispetto a chi, invece, rimane fermo.

Gli esercizi di rinforzo e stretching sono quelli a più impatto positivo per il mal di schiena. Oltre a camminate, nuoto o ciclismo la ricerca dimostra che anche lo yoga può alleviare il dolore e migliorare il movimento della schiena.

Nonostante l’esercizio sia un buon rimedio, se senti troppo dolore consulta il tuo medico o fisioterapista.

Manipolazione e Massaggi

La manipolazione avviene quando i fisioterapisti o chiropratici utilizzando pressioni ad alta velocità e bassa ampiezza producono la cavitazione.

Questa non è altro che lo scoppio delle bolle di gas presenti nelle articolazioni. la manipolazione per la lombalgia può essere un ottimo rimedio ma in diverse sezioni.

Anche il massaggio può fornire sollievo.

Uno studio ha dimostrato che pazienti che hanno ricevuto massaggi strutturali o rilassanti hanno visto miglioramenti in 10 settimane.

Dopo questo periodo sono tornati a svolgere le attività quotidiane con più facilità e hanno diminuito l’assunzione di farmaci.

Ghiaccio e calore

Non ci sono molte prove sostenute da ricerche scientifiche che il ghiaccio allevia i sintomi, ma alcuni pazienti affermano che aiuta.

Applicare il ghiaccio sulla parte bassa della schiena almeno tre volte al giorno: al mattino, dopo il lavoro o la scuola, e poi di nuovo prima di coricarsi.

Avvolgere il ghiaccio o l’impacco freddo in un asciugamano per proteggere la pelle. Non va lasciato per più di 15-20 minuti alla volta.

Il calore aiuta ad alleviare il dolore della lombalgia. Il calore in ambiente umido come bagni, docce e impacchi caldi, tende a funzionare meglio.

Il risultato si ottiene anche con termoforo. Applicato sulla schiena dolorante per 15-20 minuti alla volta. Imposta un timer in modo da non addormentarti mentre è acceso.

Impostare sempre il pad su basso o medio, mai alto. Può causare gravi ustioni.

Calmare la mente

La ricerca mostra che lo stato d’animo può influenzare le possibilità di soffrire di lombalgia meglio dei test clinici come la risonanza magnetica e le iniezioni del disco.

Le persone che soffrono di dolore cronico o hanno difficoltà a gestire le difficoltà della vita hanno tre volte più probabilità di soffrire di mal di schiena. Questo invece rispetto a persone che non hanno nessuno dei due.

Ciò significa che se sei sempre ansioso o ti aspetti il ​​peggio in ogni situazione, potresti avere maggiori probabilità di soffrire di lombalgia.

Anche le terapie psicologiche, come la riduzione dello stress basata sulla consapevolezza (MBSR) possono alleviare i sintomi.

Questa pratica insegna a ignorare le “chiacchiere” mentali negative e a concentrarti sulla respirazione.

Questi rimedi sono utili nel caso il mal di schiena non sia di altra natura come nel caso di mal di schiena infiammatorio causato da spondiloartrite .

In caso di forte mal di schiena che non passa il consiglio è quello di rivolgersi sempre a Medici esperti per capire l’origine del problema e impostare la terapia corretta.

Evitate invece il fai-da-te con farmaci da banco o altre pratiche. Prima dovete conoscere l’origine del vostro mal di schiena e solo successivamente eseguire la terapia sempre sotto stretto controllo del medico o del professionista sanitario.