L’isola d’Ischia protagonista di “Law & Order”

Ischia ritorna, prepotentemente, al centro dei desideri dei viaggiatori d’oltreoceano. Come? Diventando la protagonista di alcune battute di uno dei telefilm “crime” più visti della storia. Parliamo del seguitissimo “Law & Order” che, in un passaggio chiave dell’episodio 21 della stagione 20, andato in onda pochi giorni fa (e reperibile sull’ondemand degli appassionati delle serie tv investigative), rivela tutto l’amore per la nostra isola di alcuni dei personaggi fissi della serie.

Dominick Carisi, impersonato dall’affascinante Peter Scanavino, rivela di avere una zia nativa di Ischia, dopo che la sua collega, Amanda Rollins, ha introdotto la nostra isola in un discorso proprio in apertura della puntata, con ancora i credits in sovraimpressione, minuti, quindi, tra i più visti in assoluto.

Che sia uno dei primi effetti del boom de “L’amica Geniale”? Possibilissimo visto il grande successo che anche la serie tv sta ottenendo negli States, dopo l’incanto dei libri che hanno conquistato tutti, dai giovanissimi alle rockstar, passando per politici e attivisti.

Ischia ritorna, quindi, tra i sogni degli americani e non solo, dato che la serie tv “Law & Order” e tutte le sue derivazioni, è tra gli show televisivi più longevi di sempre, con uno share, anche nelle puntate in replica, che non diminuisce mai.

IL DIALOGO

Ecco il dialogo “ischiacentrico” avvenuto nello spogliatoio della centrale.

Dominick Carisi Jr.: Ischia è una delle isole più belle del mondo.

Amanda Rollins: non ne avevo mai sentito parlare prima di questa mattina.

Dominick Carisi Jr.: Mia zia da parte mia, mamma, è nata lì. Voglio dire, non vi è tornata da sessant’anni, ma non riesce a smettere di parlarne.

Amanda Rollins: raccontami della sua cannoli.

Dominick Carisi Jr.: No, no, no, è una salsa marinara. Riceve i pomodori freschi da Napoli.

Amanda Rollins: Certo che lo fa.

Dominick Carisi Jr.: È incredibile. Ascolta, fammi parlare con queste ragazze. Voglio rispolverare il mio italiano.

Amanda Rollins: Beh, puoi rispolverare il tuo inglese mentre ci sei. Entrambe le ragazze frequentarono una scuola americana laggiù. Sembrano cresciuti a Westport.

Dominick Carisi Jr.: Mi stai prendendo in giro.

LA SERIE

Law & Order – Unità vittime speciali[1] (Law & Order: Special Victims Unit) è una serie televisiva poliziesca statunitense trasmessa dal 1999. Ideata da Dick Wolf e girata a New York, costituisce il primo spin-off della serie Law & Order – I due volti della giustizia. La serie è nota negli Stati Uniti anche con la sigla Law & Order: SVU, e in Italia come Law & Order – Unità speciale.