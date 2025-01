L’Ischia torna al Mazzella. Con la Virtus Francavilla a porte chiuse

SSD Ischia Calcio comunica che la gara interna contro la Virtus Francavilla, valevole per la ventesima giornata del Girone H di Serie D, si disputerà in assenza di pubblico.

E’ quanto stabilito dalla Commissione Pubblico Spettacolo riunitasi questa mattina allo stadio “Enzo Mazzella” di Ischia, in presenza del sindaco Vincenzo Ferrandino, del Presidente del Consiglio Comunale, Gianluca Trani, del direttore dei lavori Rosario Caruso, dell’ispettore dei Vigili del Fuoco, Raffaele Vastarella e dell’ASL, Teresa Coppola, oltre a componenti dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale del Comune di Ischia. Una decisione transitoria in virtù dei lavori in corso nel settore tribuna coperta che al momento impediscono l’utilizzo del settore gradinata.

“Abbiamo fatto l’impossibile affinché la partita di domenica contro la Virtus Francavilla venisse giocata allo stadio Mazzella con tutti i crismi – dice il presidente Pino Taglialatela – purtroppo per questo esordio sul nuovo campo saremo costretti a giocare a porte chiuse. Per noi è un grandissimo dispiacere non avere il sostegno dei nostri inimitabili tifosi ma dalla prossima partita casalinga contro l’Angri, a fronte di piccoli interventi che sono stati richiesti dalla Commissione Pubblico Spettacolo, apriremo i cancelli del settore ‘distinti’ che sarà utilizzato fino a quando termineranno i lavori nel settore tribuna coperta”.