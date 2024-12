L’Ischia convince e vince al Calise. 3-0 all’Acerrana: Padulano, Talamo e Castagna

Prestazione, intensità e determinazione. E’ questa la sintesi estrema del derby Ischia Calcio-Real Acerrana per la 16a giornata del campionato di Serie D, girone H. L’Ischia si dimostra concentrata e non concede molto all’avversaria (scontro diretto in zona classifica) che prova più volte l’assalto ma trova tra i pali gialloblù un Mirko Gemito in giornata “saracinesca”. Corino gestisce bene i cambi.

Padulano è bravo a realizzare il rigore alla fine del primo tempo dopo aver intelligemente gestito una palla servita sulla sinistra del campo. Talamo sfrutta uno dei pochi errori difensivi degli ospiti e Castagna, invece, spara dal limite dell’aria di rigore una botta imprendibile.

Per Corino, a fine gara, il bottino è mezzo pieno nonostante la vittoria: “Dobbiamo migliorare gli errori di sufficienza” ritorna a dire il numero uno della panchina ischitana ma poi chiosa: “stasera festeggiamo questa vittoria e già da domani testa alla Palmese. Non possiamo permetterci altri passi falsi, dobbiamo tenere l’attenzione alta”.

Il tabellino

SERIE D Gir. H – 16a Giornata

ISCHIA CALCIO-REAL ACERRANA 3-0

ISCHIA CALCIO: Gemito, Mattera Giu., Chiariello, Trofa, Buono, Montanino R., D’Anna (26′ st Arcamone), Giacomarro (46′ st Ballirano), Padulano (18′ st Castagna), Talamo (45′ st Quirino), Pellino (36′ st Desiato). (In panchina Iannaccone, Montanino V., Ballirano, Patalano, Mollo). All. Corino.

POL.REAL ACERRANA: Moccia, Todisco, De Giorgi, Ndiaye (1′ st Cassata), Langella (32′ st Fabiano), Laringe, Allegra, Mundula (1′ st Caminiti), Esposito F. (32″ st Thiaw), Elefante, Samb. (In panchina Rendina, Fontana, Pelliccia, Saviano, Esposito E.). All. Sannazzaro.

ARBITRO: Chindamo (Como).

ASSISTENTI: Canale (Palemo) e Citarda (Palermo).

MARCATORI: nel pt 45′ Padulano (I) su rigore; nel st 16′ Talamo (I), 42′ Castagna (I).

NOTE: angoli 3-4.

Ammoniti Gemito (I), D’Anna (I), Fabiano (A). Durata: pt 46′, st 50′. Spettatori 200 per limitazione capienza del “Calise” di Forio.