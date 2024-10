L’Ischia Calcio delude ancora, il Matera sbanca il Calise. Tempo di riflessioni!

ISCHIA CALCIO – MATERA 1-2

Serie D – Girone H – 6a Giornata

Così non va. Un’altra domenica in cui l’Ischia Calcio e la sua tifoseria masticano amaro. Allo Stadio Calise di Forio passa il Matera che batte la squadra di Enrico Buonocore a domicilio e si lancia all’inseguimento delle corazzate Nocerina e Virtus Francavilla. Per i gialloblu arriva la terza sconfitta in campionato e la quinta partita consecutiva senza vittorie. Appena due punti conquistati dopo la trasferta di Brindisi e una posizione in classifica che non rispecchia le qualità dell’organico. I lucani invece si assicurano il sesto risultato utile di fila e restano ancora imbattuti nel girone.

Emergenza difensiva per i padroni di casa che devono fare a meno degli infortunati Florio, Giuseppe Mattera, Giovanni Mattera ed Arcamone. In difesa con Pastore c’è Chiariello, novità Buono dal primo minuto e Iannaccone è confermato tra i pali. Dall’inizio ci sono anche D’Anna e Maiorano, Giacomarro e Tuninetti trovano di nuovo posto in mediana. Castagna completa l’undici di partenza con la coppia Favetta-Talamo. Pronti via e la prima occasione della gara è di marca ospite: girata di Sicurella e risposta dell’estremo difensore che si distende e manda in angolo.

Dopo un buon avvio degli ospiti, le squadre si studiano e aspettano il momento buono per colpire. I biancazzurri tentano di incidere con una serie di calci d’angolo, ma al 22’ sbloccano il risultato: proprio sugli sviluppi di una battuta di Citro dalla bandierina, Russo approfitta di una presa difettosa di Iannaccone e gonfia la rete da due passi. Rispondono subito gli ischitani con Giacomarro che impatta di testa un traversone e spedisce la palla non di molto lontano dall’incrocio dei pali. I ragazzi di Buonocore alzano il baricentro e al 38’ hanno una nuova occasione per pareggiare. Castagna pennella a margine di un rilancio errato di Bello e Favetta va a caccia del gol, il sinistro a botta sicura dell’attaccante viene respinto da un avversario a portiere superato. L’Ischia spinge e al 43’ è sfortunata: Castagna recupera palla sulla destra, assist basso per Favetta che trova sulla sua strada una deviazione decisiva di Cipolletta. L’ultimo squillo della frazione iniziale è di Giacomarro che non inquadra il bersaglio. La ripresa si apre con una palla inattiva dai venti metri di Favetta: pallone che va oltre lo specchio di porta difeso da Brahja. Passano tre giri di lancette e Chiariello salva in seguito ad una smorzata di Iannaccone su una ripartenza del Matera. Al 57’ Favetta innesca Maiorano, Pirola legge in anticipo l’intenzione e copre l’uscita di Brahja. Pochi secondi più tardi è Talamo ad impensierire la retroguardia lucana.

Sul ribaltamento di fronte pasticcio del pacchetto arretrato di casa e Chiariello rimedia. Al 63’ si registra il pareggio: tocco di Cipolletta in area che mette in difficoltà il proprio portiere la cui respinta è preda di Talamo che irrompe e insacca. La gioia degli isolani dura pochissimo perché il nuovo vantaggio degli ospiti è immediato. Al 69’ azione del Matera finalizzata da Burzio che raccoglie un traversone dalla corsia e insacca. L’Ischia non demorde e nel finale va vicinissima al secondo gol con Talamo che in piena area calcia in solitudine ma, complice un intervento chiaramente irregolare, indirizza centralmente e Brahja può salvare. Proteste dei gialloblu che chiedono il rigore, il direttore di gara non è d’accordo e lascia proseguire.

Si accendono gli animi nelle battute conclusive dell’incontro, tensione tra i protagonisti in campo e a farne le spese è Maiorano che viene allontanato dal rettangolo verde proprio allo scadere. Il centrocampista sarà squalificato dal Giudice Sportivo e salterà sicuramente la prossima uscita della squadra. I minuti passano, la brigata di Buonocore non riesce a raddrizzare la sfida e al triplice fischio si materializza il terzo stop in campionato. Un’altra brutta domenica per il team isolano che resta a quota 5 punti in classifica e deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria, tra una settimana c’è già una gara “determinante”, in trasferta sul terreno di gioco dell’Ugento, reduce dalla sconfitta contro il Francavilla.

Il tabellino

Ischia Calcio: Iannaccone, Buono (56’ Battista) , Chiariello, D’Anna (61’ Ballirano), Maiorano, Pastore, Castagna (86’ Quirino), Giacomarro, Favetta, Talamo, Tuninetti (89’ Padulano). (In panchina Zandri, Patalano, Trofa, Montanino, Gadaleta). All. Corino.

FC Matera: Brahja, Casiello (74’ Incerti), Russo, Burzio (81’ Infantino), Sicurella, Citro (81’ Spinelli), Napolitano (74’ Iaccarino), Pirola, Berardocco (61’ Ledesma), Cipolletta, Bello. (In panchina Carotenuto, Sirimarco, Carbone, Muscas). All. Ciullo.

Arbitro: Merlino di Pontedera.

Assistenti: Lombardi di Pontedera e Pellegrini di Prato.

Marcatori: 22′ Russo (M), 63’ Talamo (I), 68’ Burzio (M)

Ammoniti Infantino (M) dalla panchina, Tuninetti (I), Cipolletta (M), Pirola (M), Russo (M), Incerti (M)

Angoli 1-7

Espulsi: 78’ l’allenatore Corino (I), 91’ Maiorano (I), 97’ Iaccarino (M)

Durata: pt 46′, st 52’

Spettatori 200 per limitazione capienza dello stadio “Calise” di Forio