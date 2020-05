Libertà per sei cittadini baranesi. L’ASL si ricorda di loro: sono guariti

Con buona pace del dottor Di Gennaro che mi (ci) maledice ogni volta che sente il nome “Dispari”, un altro con qualche problema di questa società, finalmente altri 6 cittadini del comune di Barano sono tornati in libertà. Per loro, infatti, è finito il periodo di cattività da Covid. Rinchiusi in casa dal 16 marzo, con un lutto da affrontare, questa mattina, 1 maggio, è arrivato il tanto atteso certificato.

Purtroppo, però, come ho scritto nei giorni scorsi, hanno dovuto attendere questa mattina perché ieri c’era da organizzare una passerella mediatica al Rizzoli. Bisognava fare due foto con gli amichetti, due striscioni e chissenefrega dei cittadini rinchiusi in casa altrove dove non possono arrivare le telecamere e le cover colorate del “clown” di turno.

Ma certe storie, anche le peggiori, hanno un lieto fine. Non c’è il primario (odiato dai colleghi, e lo scrivo per diretta conoscenza dei fatti e delle testimonianze che ricevo, ndr) con il pennacchio a mettersi in posa per lo scatto fortunato ma solo un post facebook del sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso.

Una guarigione di serie B. Se sei positivo al Covid e resti a casa e vieni dimenticato e sei un malato di serie B se, invece, passi al Rizzoli e poi vieni dimesso, allora red carpet e stelline colorate in ogni dove. Ma torniamo alla sostanza.

Se non lo avessi scritto più volte e se non avessi raccontato la loro storia (la puoi leggere qui), oggi dovrei stare zitto e accodarmi al festoso frastuono del buonista di turno o di chi ha incassato qualche sodino dall’emergenza ma, avendo la coscienza pulita, posso dire di essere felice per loro. Posso anche smettere di chiedere come stanno, posso anche smettere di condividere con loro questa angoscia prolungata. Li incontrerò per strada, li abbraccerò quando potremo e, se servirà, camminerò al loro fianco quando qualcuno vorrà indicarli in qualche modo. In ogni momento.

Per oggi, però, facciamo festa. E’ finito il periodo di cattività, finalmente l’ASL si è ricordata di loro e ha comunicato al sindaco Gaudioso la loro guarigione. Lo poteva fare ieri pomeriggio o anche prima, ma le esigenze di propaganda erano più importanti (avete trovato il tampone di uno di loro? Il 25 avete fatto festa, i tamponi domenica, i risultati sono arrivati martedì… e la storia non è ancora finita…) e, allora, la comunicazione è arrivata oggi. Menomale. Finalmente.

COVID-19: SEI CONCITTADINI GUARITI!

“È un primo maggio di speranza, questo. Stamattina – ha scritto su Facebook, il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso – l’ASL Napoli 2 Nord mi ha comunicato l’avvenuta guarigione di ben sei concittadini che, nelle settimane scorse, erano risultati positivi al Covid-19. Di questi, tre sono minori. È una notizia che mi riempie di felicità e che voglio condividere con tutta la Cittadinanza, affinché non si perda l’ottimismo, pur in un periodo storico molto difficile – sia sul piano sanitario che sul piano socio-economico – come quello che stiamo attraversando.

Allo stesso tempo – conclude il primo cittadino -, rinnovo l’invito alla prudenza, quanto mai necessaria in vista dell’imminente passaggio alla cosiddetta “Fase 2”. Ai guariti ed alle loro famiglie va il mio ideale abbraccio.”