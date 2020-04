Solidarietà agli ostaggi ischitani della quarantena infinita…

Gaetano Di Meglio | Volevo chiedere all’ASL territoriale, al buon Di Gennaro e al direttore megagalattico D’Amore: dopo quanti giorni finisce la quarantena e quanti giorni bisogna attendere prima di tornare a vivere? Lo chiedo per un amico.

Ho diversi amici, diciamo 14, un numero a caso, come i “famosi” giorni, che hanno vissuto e stanno vivendo, ancora, in questa assurda e tragica situazione. Amici che hanno pagato un prezzo altissimo e che meritano rispetto, non solo per quello che hanno vissuto, ma perché sono cittadini che non possono restare ostaggio di una articolazione dell’ASL che non funziona bene.

Questi 14 amici vengono messi in quarantena lunedì 16 marzo. Sì, avete capito bene, proprio il 16 marzo. Tra questi, 8 risultano positivi al Coronavirus, e 6 no.

Vivono la loro quarantena “infinita”, il loro dolore e la loro angoscia con grande dignità. Passano i giorni e restano in attesa dei tamponi successi. Quelli necessari per “tornare a vivere”, per scongiurare il rischio della malattia e per dirsi guariti.

Dal 16 marzo, però, l’ASL non trova il tempo di raggiungere questi positivi, se non il 9 aprile. Sì, avete capito bene: dal 16 marzo al 9 aprile. E se per i positivi una logica pure si trova, per i negativi, ovviamente, è tutto più difficile. Oltre al danno la beffa. Non basta tutto quello che è accaduto, ci vuole anche il disinteresse e la dimenticanza dell’ASL. Finalmente, arriva il 9 aprile e viene eseguito il secondo tampone.

Come tutti sanno, per essere dichiarati guariti si attende il doppio tampone negativo. E così, tra i 14 amici oltre ai 6 già negativi ne arrivano altri 6. E siamo a 12.

La logica e il buon senso vorrebbero che i negativi vengano “liberati”. Macchè?! Dopo dal 9 aprile si attende un altro tampone. Un’altra passione durata molti giorni, fino al 26 aprile! Eggià, 26 aprile.

Finalmente arrivano i medici del 118, finalmente ci si sottopone al tampone e, finalmente, arriva anche l’esito.

Negativo – Negativo – Negativo per 6. Positivo – negativo – negativo per altri 6.

Cosa si aspetta per dichiarare la guarigione di questi amici? A chi dobbiamo attendere? Vi dobbiamo organizzare una passerella con le tv, la nacchere e gli striscioni così vi sentite più appagati e li liberate da questa quarantena infinita? Perché continuate a tenere anche i negativi in ostaggio?