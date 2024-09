LGBT, sull’isola un centro contro le discriminazioni

Parte l’iter per l’istituzione sull’isola di un centro contro le discriminazioni da orientamento sessuale. E’ stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ischia – capofila dell’Ambito N13 e del Comune di Casamicciola l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti del terzo settore per l’istituzione di un centro contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale ed identità di genere. La coordinatrice dell’Ufficio di Piano dott.ssa Irene Orsino rende noto che il comune capofila ha scelto tale attività rientrante nella linea A dell’avviso pubblicato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, ovveroper «l’istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, ossia strutture operative per attività di supporto e assistenza legale, sanitaria, psicologica, di consulenza e orientamento alle persone LGBT+ vittime di discriminazione».

I progetti dovranno, in particolare, «garantire il sostegno e l’aiuto alle persone LGBT+ in situazioni di vulnerabilità favorendo, nel contempo, percorsi di autonomia e di inserimento socio-lavorativo. Le attività programmate, di seguito specificate, devono essere realizzate nel territorio di competenza dell’Ambito Territoriale N13 quale soggetto capofila». L’avviso contiene diverse indicazioni. Innanzitutto «I Centri devono, per l’intera durata del progetto, essere facilmente accessibili; devono essere aperti al pubblico almeno cinque giorni su sette; devono essere dotati di una linea telefonica attiva 24 h su 24 e deve essere attivo uno sportello per il supporto psicologico, legale, sanitario e di orientamento.

I Centri devono, inoltre, predisporre adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari, con le Forze dell’Ordine e con le strutture pubbliche competenti, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti». I soggetti individuati «costituiranno, insieme all’Ambito Territoriale Sociale N13 quale soggetto capofila del progetto candidabile, una Associazione territoriale di Scopo (ATS)». Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per le ore 12.00 del 9 settembre. Le istanze pervenute saranno poi valutate da una apposita commissione.