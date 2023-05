Il presidente Polito, candidato al consiglio comunale con Stani Verde sindaco nella lista Forio Democratica, rivendica il lavoro e l’impegno realizzato per il territorio e fa chiarezza: “Non abbiamo ricevuto mai finanziamenti per i nostri eventi. Siamo stati partner operativi del Comune di Forio per gli eventi che il comune stesso organizzava. E ci abbiamo messo anche il resto!”