Legnini, altri 13 decreti per ricostruzione privata e delocalizzazione

Con 13 nuovi decreti, il Commissario Straordinario di Governo, Giovanni Legnini, autorizza oggi la concessione di quasi 10 milioni di euro di contributi per avviare altri nove cantieri di ricostruzione privata post-sisma e la delocalizzazione di sei appartamenti sull’isola di Ischia. In particolare, di questi 13 provvedimenti, 9 riguardano gli interventi di ricostruzione e riparazione per 23 unità abitative danneggiate dal terremoto del 21 agosto 2017, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con un finanziamento complessivo di 7 milioni e 645 mila euro.

Gli altri quattro decreti, invece, autorizzano la concessione di oltre 2 milioni di euro di contributi per la delocalizzazione di sei unità immobiliari ricomprese in 4 edifici nel comune di Casamicciola Terme.

Dopo aver varato un pacchetto di 15 decreti, il 4 ottobre scorso, la ricostruzione privata post sisma segna un ulteriore passo in avanti, portando a quasi 30 il numero dei decreti di concessione di contributi emanati in meno di un mese. Un risultato, che è frutto dell’attività istruttoria svolta nelle ultime settimane dalla Struttura commissariale, in collaborazione con i comuni dell’isola, la Sovrintendenza e gli altri enti coinvolti, ma anche dell’impulso impresso con le disposizioni contenute nell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile scorso.

Per la ricostruzione privata, i nuovi cantieri che potranno essere avviati nelle prossime settimane riguardano 9 immobili danneggiati dal sisma, dei quali 7 edifici (13 unità abitative) sono situati a Casamicciola Terme, mentre gli altri 2 edifici condominiali (10 appartamenti) sono siti nel Comune di Lacco Ameno. Con i provvedimenti di oggi, il numero totale di decreti di concessione contributi per la ricostruzione privata post-sisma a Ischia passa così da 111 a 120, e lo stanziamento complessivo delle risorse cresce da 40 a oltre 50 milioni di euro.

Nella giornata di oggi, il Commissario Legnini ha firmato anche 4 decreti per la concessione di 2 milioni e 100 mila euro di contributi, destinati alla delocalizzazione di 6 unità immobiliari, di 4 edifici a Casamicciola. Si avvicina, intanto, la scadenza del 31 ottobre, per i percettori di CAS proprietari di unità immobiliari con superficie inferiore al 50% dell’intero condominio e per gli altri residenti nei territori colpiti.

“Con i 13 decreti di oggi – spiega il Commissario Legnini – si consolida lo sviluppo della ricostruzione privata e delle delocalizzazioni, che subiranno ulteriori avanzamenti nei prossimi mesi, in virtù dei provvedimenti sin qui adottati. Voglio ringraziare i comuni, la Soprintendenza e gli altri enti che compongono la Conferenza dei servizi, nonché la Struttura commissariale per l’importante lavoro portato avanti negli ultimi due mesi, che consente di guardare con maggiore fiducia al prossimo futuro”.