“Le Vibrazioni” a Ischia: un concerto indimenticabile

Un connubio perfetto: Piazza Antica Reggia, il Palazzo Reale, il porto e tantissimi fan a colorare una serata a dir poco perfetta. Ecco lo scenario che ha accolto Le Vibrazioni, il gruppo guidato da Francesco Sarcina che ha inebriato di musica la piazza ischitana lo scorso 29 dicembre.

“Questa sera – ha dichiarato a caldo il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino – tante VIBRAZIONI positive in una Piazza Antica Reggia semplicemente bellissima! Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento, grazie ISCHIA”.

Una serata emozionante e energetica, con il rock dei brani che hanno portato al successo Le Vibrazioni e che tutt’oggi fanno da colonna sonora di alcuni dei nostri momenti più belli.

Dedicato a te, Vieni da me, In una notte d’estate… E molte altre melodie di una delle band più amate del panorama italiano hanno riecheggiato tra le strade di Ischia, facendo ballare davvero un po’ tutti. Telefonini alla mano, in tantissimi hanno ripreso spezzoni del concerto come anche hanno preso parte a bellissime coreografie illuminate, immortalate anche da Sarcina durante l’esecuzione di alcuni brani e subito postate online tramite gli account ufficiali del gruppo e tramite il seguitissimo fan club che li segue in ogni tappa.

Al termine di un bellissimo coro sulle note di “Vieni da me”, Sarcina non ha potuto che gridare “I love you” alla folta platea e riprendere il tutto col proprio smartphone… Una cornice superlativa e unica al mondo per un concerto dal ritmo travolgente.

Grandi emozioni nel cuore di Ischia, sulle note della buona musica live che ha unito generazioni di appassionati in una serata indimenticabile del cartellone di eventi del Natale a Ischia…”Dove tutto ciò è stato solo pura poesia…”