Le Storie di Sandra Malatesta. Rosa Lauro e Umberto De Luciano

SANDRA MALATESTA | E anche questa coppia che mi piace ricordare fa parte dei miei anni. Umberto De Luciano era nato a Barano il 17 gennaio 1917 e fin fa piccolo mostrò voglia di lavorare sodo e con serietà. Un uomo che ricordo bene per la sua pazienza con tutti i clienti. Era un bravo calzolaio e avviò l’attività nel retrobottega del suo primo negozio a Via Roma. A quel tempo era un buon lavoro perché le scarpe si portavano a risuolare, non si buttavano appena consumate sotto.

Conobbe la bella Rosetta Lauro, una giovane molto carina e anche più piccola di lui essendo Rosa del 1929, quindi aveva 12 anni meno di Umberto. E nel 1945 dopo che Umberto era tornato dalla II guerra mondiale a cui partecipò da radiotelegrafista a Pola, si sposarono il 29 aprile del 1947, proprio nel giorno in cui Rosetta compiva 18 anni. SI potrebbe pensare sposa bambina, e invece quei 18 anni erano molto diversi dai18 anni di oggi e tante ragazze si sposavano giovanissime, anche per quello che ripeto sempre, gli sposi non potevano stare molto da soli quando erano fidanzati e desideravano tanto vivere sereni insieme. Rosetta era così bella, una ragazza dal fisico equilibrato, alta per quei tempi, un viso bello e un carattere dolce. Mi piaceva tanto Rosetta, amica della mia mamma, e se passeggiando ci trovavamo fuori al loro negozio di calzature di ottima qualità, stavamo sempre un poco con lei. Dal primo negozio si spostarono a quello che tutti conosciamo e che a fine dicembre chiuderà per sempre, per vari motivi.

Umberto e Rosetta ebbero due figli, Giuseppe e Maria, due ragazzi dal carattere semplice e riservato come quello dei genitori e, allo stesso tempo socievoli e con tanti amici. Umberto era un uomo che amava lavorare, ma anche molto caro e paziente. Dopo la morte dei genitori, in negozio è rimasta Maria che da sempre era stata lì ad aiutare e a dare una mano. Umberto e Rosetta sono stati dei nonni dolci e affettuosi con i loro nipoti. Maria ha due figli Lucia e Ivan, Peppe ne ha tre, Umberto, Andrea e Rossella. Peppe dopo la laurea in Medicina si dedicò, oltre alla sua professione, anche al laboratorio di analisi di Via Alfredo De Luca avviato insieme al suo amico fraterno, Roberto Vaino, e da sempre, punto di riferimento di tanti. Posso affermare che Umberto e Rosetta, fin da subito, oltre ad amarsi e creare una famiglia, sono stati sempre insieme sul lavoro. Quel negozio negli anni è stato come un dolce rifugio per molti ischitani.

E come era bello portare i miei bambini a comprare le scarpe che solo loro vendevano, avendone l’esclusiva, il cui nome comincia con la k. Rosetta con tanta pazienza le provava, poi si abbassava a toccare la punta della scarpa per vedere se il piede del bambino arrivava fino lì in modo da capire se fossero piccole o comode. Che belle persone e che persone educate e dolci. Nella loro lunga attività hanno sempre scelto di vendere scarpe di ottima qualità, e molti turisti preferivano quel negozio che è ancora lì verso la fine di Via Roma sulla destra. La famiglia di Umberto e Rosetta De Luciano, si è fatta stimare ed è ancora oggi un pensiero dolce per tanti che l’hanno frequentata. Umberto morì il 27 luglio 1995 e Maria il 6 febbraio del 2011. Io sono particolarmente emozionata perché la loro figlia Maria è stata ed è ancora oggi una mia cara amica, quella che ho conosciuta da piccola e che resta sempre la mia amica.

Ringrazio Maria De Luciano per aver collaborato con me