L’Associazione Teatrale “Shakespeare in sneakers” presenta “Sentimento” e “Sogno di una notte di mezza estate”

La compagnia teatrale “Shakespeare in sneakers” torna a Ischia con due

spettacoli molto amati dal pubblico: “Sentimento”, spettacolo sul mare e

sugli abissi dell’anima, scritto e diretto da Veronica Pace, e “Sogno di una

notte di mezza estate”, riadattamento di una tra le commedie più famose di

William Shakespeare. Dopo il grande successo dello scorso anno a Serrara Fontana e Lacco Ameno, anche quest’anno saranno due gli appuntamenti gratuiti, in due location differenti e ricolme di storia: “Sentimento” riapproda a Ischia venerdì 6 settembre alle ore 21:30 nel Piazzale Aragonese a Ischia Ponte. Sabato 7 settembre alle ore 21:00, invece, sarà “Sogno di una notte di

mezza estate” a intrattenere il pubblico di Ischia nella splendida Villa “La

Colombaia” a Forio. I due spettacoli sono un’ode alla Natura, protagonista dell’isola di Ischia: da un lato il mare, che circonda le sue sponde, dall’altro i boschi e il verde incontaminato delle sue alture.

Il Piazzale Aragonese, con il suo Castello e il mare alle spalle, sarà lo scenario perfetto per “Sentimento”. Il protagonista della storia è Ennio, un anziano pescatore che, nel raccontare le favole alla nipotina, ripercorre a ritroso la sua vita: un’esistenza ricca di avventure, solitudine e libertà, dove il viaggio per mare diventa metafora del viaggio dentro di sé. Si tratta di un racconto sul tempo che passa, dove gli abissi del mare diventano specchio dell’anima, tra oscurità e tempeste interiori. I dialoghi, volutamente ridotti al minimo, sono intervallati da un sottofondo musicale e da una voce narrante dal sapore cinematografico. “Sentimento è il frutto di un anno di intenso lavoro e di una ricerca fatta sul campo, in barca con i pescatori” – racconta la regista e autrice Veronica Pace – “Il copione dello spettacolo è nato alle isole Eolie nell’inverno del 2018. Mi sono immersa nella storia e nella natura di Lipari in cerca di

ispirazione e l’ho trovata nelle tradizioni del posto e nel rapporto autentico

con le persone. Come lo scorso anno, portare questo spettacolo a Ischia

significa ritrovare il significato originario di questo testo, in stretto contatto

con il mare e le sue profondità”.

“Siamo onorati di poter ospitare e inscenare questo spettacolo in una cornice unica come quella del Piazzale Aragonese”, dichiara l’Assessore al turismo del comune di Ischia Luigi Di Vaia; “la storia che viene raccontata, una storia di mare, si sposa perfettamente con questo luogo che è sin dall’antichità requentato da pescatori. Sono certo che la professionalità di Veronica Pace e di tutto lo staff potranno essere apprezzati anche dai numerosi turisti e cittadini che in queste serate di settembre continuano a frequentare il nostro centro storico”. “Sogno di una notte di mezza estate andrà in scena nello splendido

scenario del giardino della Villa “La Colombaia”, appartenuta al grande regista Luchino Visconti. Dice il referente delegato alla Cultura per il Comune di Forio Davide Laezza: “Adorava Shakespeare, Cechov e Verdi”. Questa è l’epigrafe

inscritta sulla pietra sepolcrale del maestro Luchino Visconti, qui, a Forio d’Ischia, nei giardini della sua Villa.

Era lui che aveva espresso questo desiderio in un’intervista alla rivista francese “le table ronde”. Abbiamo rimesso la targa alla fine di settembre scorso, dopo atti vandalici che l’avevano divelta e anni di abbandono e chiusure. Oggi, ospitare la compagnia “Shakespeare in sneakers”, presso la Villa La Colombaia di Luchino Visconti, con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”, regia di Veronica Pace, segna davvero la rinascita che il nostro sito culturale merita e il giusto omaggio alla memoria del grande Maestro.” “Sogno di una notte di mezza estate” è tra le più belle e rappresentate commedie di William Shakespeare; in essa coesistono diverse storie che convergono verso la celebrazione delle nozze tra Teseo, duca di Atena e Ippolita, regina delle Amazzoni. In questa cornice, tre sono le trame legate indissolubilmente l’una all’altra: le vicende del quartetto d’amore composto da Ermia, Lisandro, Elena e Demetrio, la disputa in atto tra Oberon e Titania, re e regina delle fate, e la messa in scena de “La lamentevolissima e crudelissima morte di Priamo e Tisbe”, ad opera di un gruppo di umili artigiani.

La commedia shakespeariana ruota intorno a due principali tematiche: il sogno e la magia. L’intento è quello di avvolgere lo spettatore in un’atmosfera magica, rarefatta, eterea, ma anche primitiva, carnale e rituale. “Il rapporto con la natura ha da sempre costituito un aspetto fondamentale nel lavoro dell’Associazione Teatrale “Shakespeare in sneakers” – dichiara Veronica Pace – sia dal punto di vista ideologico concettuale, sia dal punto di vista della ricerca teatrale. La simbiosi e lo scambio con la natura hanno modellato e modellano le dinamiche di questo adattamento shakespeariano. “La scelta di raccontare queste storie a Ischia – continua la Regista – è legata alla stretta connessione con la Natura. Portando Sentimento e Sogno a Ischia continuo idealmente due

miei importanti progetti, “Sogno nel Parco” e “Sentimento nelle Isole”. Ischia, l’Isola “verde” e bellissima, densa di storia e di cultura è il luogo ideale per queste rappresentazioni grazie alla straordinaria bellezza dei suoi paesaggi.

Ischia è un’isola dal cuore pulsante, vulcanico, di forte atmosfera, dove il sentimento e la magia sono insite già nella potente natura dei luoghi”. Le due serate si svolgeranno grazie ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali di Ischia e Forio e con il sostegno dell’imprenditore Luigi Polito, general manager “Imperatore Travel World”, che con generosità e lungimiranza ha aderito al progetto. Il cast, composto dai giovani ragazzi della compagnia Shakespeare in

sneakers, vede in scena: Salvatore Castronuovo, Denise Cimino, Ruggero Desario, Alessandro Della Porta, Stefano Di Labio, Sergio Di Paola, Alberto Grosso, Rebecca Iezzi, Eugenia Malandra, Giulia Paludi, Gianluca Pantaleo, Riccardo Pellegrini, Serena Sablone, Francesco Salvatore, Lorenzo Savio, Serena Savio, Lavinia Taraborrelli, Noemi Valentini. Con la partecipazione straordinaria di Elio Zamuto, voce narrante. Per maggiori informazioni visitare le pagine social dell’Associazione Teatrale “Shakespeare in sneakers”.