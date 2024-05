Sabato 25 Maggio alle ore 18:30 presso il Complesso Museale di Villa Arbusto si svolgerà il Convegno “L’arte per l’Africa: integrazione culturale e artistica, opportunità di crescita per i diversi continenti” che ha come obiettivo una attenta riflessione sulla realtà geopolitica dell’Africa, in particolare del Burundi, e sulle criticità economiche, sociali e culturali che le popolazioni di questo Continente si trovano ad affrontare.

Attraverso l’esperienza di esponenti delle principali istituzioni internazionali in materia di aiuti, del mondo accademico, di quanti operano a livello sociale ed emergenziale mediante attività concrete sul campo, e con il supporto di affermati artisti di valore e dell’entusiasmo degli studenti coinvolti, si tenterà di contribuire a delineare possibili filoni di sostegno alla popolazione burundese, la più povera dell’Africa, e per supportare la crescita economica e culturale delle fasce più giovani della popolazione. Si è convinti che l’Arte possa creare un ponte tra i Continenti, un trait d’union tra noi e questa popolazione in un dialogo proficuo che arricchisca i popoli sia del Continente Africa che dell’Europa. Se l’Arte e le sue forme artistiche sono l’espressione dell’ingegno umano, possono essere espressione anche di solidarietà: per questo alcuni artisti e giovani studenti del Liceo Artistico Giorgio Buchner si sono impegnati nella realizzazione di opere che siano la loro personale visione di queste realtà politiche così complesse al fine di finanziare, attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito di opere d’arte che potranno essere acquisite dai sostenitori dell’iniziativa e dal pubblico presente attraverso offerte economiche destinate ad una prima forma di sostegno alle necessità sanitarie e scolastiche e allo stesso tempo verso attività di formazione professionale e culturale per il progresso sociale di questa popolazione, sostenute da Padre Venant, missionario del Burundi e da Claudia Koll.nSeguirà dopo il convegno, l’inaugurazione della Mostra “Arte per l’Africa”.

PROGRAMMA DEI LAVORI – modera Mariangela Catuogno, Archeologa

18: 30 – Saluti istituzionali: Giacomo Pascale, Sindaco di Lacco Ameno, Mons. Carlo Villano, Vescovo di Pozzuoli e Ischia, Angela Procaccini, Dirigente Scolastico Istituto Superiore Nuovo Bianchi Ischia, Assunta Barbieri, Dirigente Scolastico Liceo Giorgio Buchner – Ischia, Giovanni Galati, Medico – Responsabile Scuola di base Ecografia Clinica – Policlinico Campus Bio-Giovanni Galati Medico – Roma – in video collegamento, Danilo Borsò, Presidente del Rotary Club Ischia Isola Verde

INTERVENTI

19:00 – 19:15 – Storia dello sviluppo in Africa Centrale, deficit di democrazia e politiche di sostegno più appropriate, Jean Leònard Touadi, Funzionario FAO- ONU.

19:15 – 19:40 – Processi di democratizzazione – Migranti climatici, Renato Briganti, Professore di Istituzione di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Napoli Federico II

19:40 – 19:55 – La cultura come elemento centrale dell’emergenza dei paesi africani, Firmin Edouard Matoko, Vicedirettore Generale del Dipartimento Africa dell’Unesco – in video collegamento

19:55 – 20:10 – L’esperienza medica di volontariato in Burundi, Antonio Ebreo, Medico Chirurgo

20:10 – 20:25 – Essere missionario nei villaggi del Burundi, Padre Venant Natahonkirye, Missionario in Burundi

20:25 – 20:40 – Il sostegno alle opere missionarie in Burundi, Claudia Koll, ONLUS “Le opere del Padre”

Dopo i lavori del Convegno verrà presentata la Mostra “Arte per l’Africa”. MOSTRA COLLETTIVA DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI DEL LICEO GIORGIO BUCHNER DI ISCHIA E DEGLI ARTISTI

Angela Amalfitano, Nicola Gioba, Giusy Giustino, Marta Krevsun, Mila Marianello, Paolo Mei, Felice Meo, Dahiana Soledad, Daniela Valentini.