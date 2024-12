Lacco, via alle progressioni economiche per il 2024

Via libera a Lacco Ameno alle progressioni orizzontali, ovvero economiche, ai dipendenti comunali riferite all’anno 2024. Le progressioni, o “differenziali stipendiali”, vengono infatti attribuite sempre con efficacia retroattiva. La Giunta presieduta da Giacomo Pascale ha approvato le progressioni e fornito gli opportuni indirizzi ai responsabili degli uffici.

La delibera richiama quanto previsto dal Contratto collettivo decentrato integrativo per quanto riguarda le “Progressioni economiche all’interno delle Aree”, ovvero: «Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio».

L’attribuzione avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente. Una delle condizioni necessaria è l’assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

La Giunta ricorda che il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili viene stabilito ogni anno in base alle risorse disponibili «consentendo una equilibrata partecipazione per tutti i dipendenti». L’attribuzione, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, avviene previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base alla valutazione, esperienza professionale, formazione professionale, titolo di studio ulteriore rispetto a quello previsto per l’accesso all’area e al profilo professionale.

Viene richiamato anche il sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune. Gli elementi di valutazione forniti dal contratto sono stati appunto integrati e completati, «attraverso l’adozione di un sistema interno articolato e sufficientemente dettagliato per la misurazione e la valutazione delle prestazioni» e il sistema complessivo di valutazione è ovviamente connesso al “piano della performance”.

Ai responsabili dei Settori competenti viene dunque dato mandato di porre in essere le azioni necessarie a consentire l’esperimento delle procedure volte alla progressione orizzontale, stanziando a carico del Fondo Risorse Decentrate un importo non superiore a 7.000 euro per il 2024. La somma verrà assegnata nella misura massima del 50% per i dipendenti dell’area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni e del 50% per i dipendenti dell’area degli Istruttori.

Sarà ora compito dei vari responsabili di Settore avviare le procedure di selezione.