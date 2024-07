Lacco, lungo iter per la ricostruzione della Chiesa al Fango

Alla luce del tempo trascorso, l’iter del progetto per la demolizione e ricostruzione della Chiesa di San Giuseppe al Fango, colpita dal terremoto del 2017, è contrassegnato da alcune modifiche. L’intervento rientra tra quelli a suo tempo approvati dal Commissario Straordinario. Il soggetto attuatore è il Comune di Lacco Ameno, che nel 2021 aveva affidato la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della chiesa all’RTP avente come mandatario l’arch. Ermanno De Ferrante. Un progetto il cui importo complessivo supera i 2 milioni e mezzo. L’intervento rientra tra quelli oggetto della Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.15 del 14 gennaio 2021 e della Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.6 del 23 dicembre 2023. Si cerca di accelerare i tempi.

Sta di fatto che ora il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea ha dovuto prendere atto di quanto proposto dal rup arch. Roberto Lupa sulla modifica contrattuale relativa all’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con l’assenso del progettista. Modifica che comporta compiti aggiuntivi e dunque un’integrazione del corrispettivo di incarico per complessivi 18.024,08 euro. In attesa che l’intervento venga realizzato, i fedeli devono accontentarsi delle strutture in legno temporaneamente adibite a luogo di culto, di recente oggetto di lavori di ripristino e manutenzione.